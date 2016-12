KPK mora na zahtevo NLB pod drobnogled vzeti ministrovega nekdanjega sodelavca

LJUBLJANA – Upravno sodišče je ugodilo zahtevi NLB in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) naložilo ponovno odločanje o postopku zaposlitve nekdanjega namestnika predsednika KPK Roka Praprotnika na mesto direktorja centra za skladnost poslovanja NLB. Komisija odločitev sodišča spoštuje, so sporočili iz KPK.

Kot je KPK prejšnji teden objavil na svojih spletnih straneh, postopek izbire in imenovanja Praprotnika za direktorja centra za skladnost poslovanja NLB ni bil v celoti izveden transparentno in sledljivo, ni pa ugotovil kršitev v primeru suma domnevnih kršitev instituta nasprotja interesov. V NLB so se na te ugotovitve pritožili in vložili predlog za izdajo začasne odredbe, ki mu je upravno sodišče sledilo ter komisiji vrnilo zadevo v ponovno odločanje. »Komisija odločitev sodišča spoštuje in je omenjene ugotovitve s spletne strani že umaknila,« so za STA sporočili iz KPK.

Praprotnik se je v NLB zaposlil 1. aprila 2014, KPK pa ga je vzel pod lupo spomladi 2014, saj je v zvezi s tem prejela več prijav. Mediji so se med drugim spraševali, ali ni morda že pred drugimi vedel za razpis NLB za direktorja centra za skladnost poslovanja, poslanska skupina SDS pa je celo zahtevala sklic izredne seje DZ.

V NLB so takrat zagotovili, da so nekdanjega namestnika predsednika KPK izbrali na strokoven in transparenten način. Prav tako napak v postopku ni zaznal nadzorni svet NLB.