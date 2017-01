Kozjanka Sara predala krono Dolenjki Maji

RADENCI – Petek, 13. januarja 2017, bo ostal v najlepšem spominu 23-letni študentki Maji Žibert iz Šentruperta, saj so jo v radenskem hotelu Radin okronali kot 21. vinsko kraljico Slovenije, potem ko ji je prestol že novembra namenila komisija Pomurskega sejma. Simpatična Dolenjka bo letos naše vinorodne dežele, vina, vinogradništvo, kulturo pitja, turizem in kulturno dediščino predstavljala po prireditvah v domovini in tujini. V navzočnosti številnih gostov in družbi desetih predhodnic, nekatere se zaradi močnega sneženja in zato izrednih razmer na slovenskih cestah niso zmogle prebiti do zasneženih Radgonsko-Kapelskih goric, je Žibertovo ob pomoči predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca okronal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, čeprav je zaradi katastrofalnih voznih razmer zamujal debelo uro.



Minister je spomnil, da pridelamo v Sloveniji od 70 do 100 milijonov litrov zelo dobrega vina na leto, kar je v svetovnem merilu le 0,3 odstotka, vendar je zelo dobro, med slovenskimi vinarji pa je zaradi uspešne prodaje na tujih trgih veliko optimizma. »V petih letih pa je uspelo neverjetno, prodaja našega vina se je namreč podvojila, to pa je tudi edina prava usmeritev. Ker količine ne moremo povečevati, lahko kakovost in odličnost pravično cenovno ovrednotimo in ob optimističnem razpoloženju, ki je v Sloveniji na splošno potrebno, se lahko počutimo kot zmagovalci,« je še povedal minister Židan, ki se je iz Bruslja vrnil s pogajanja za slovenski teran.



Potem ko se je od prestola z nagovorom poslovila Majina predhodnica Sara Stadler iz Bistrice ob Sotli na Kozjanskem, je nova kraljica izrekla zaobljubo ter v nastopnem govoru poudarila, da bo nadaljevala poslanstvo in ministru zagotovila tudi podporo vinogradnikov pri boju za slovenski teran. Za vino kraljice si je izbrala suho modro frankinjo premium, letnik 2015, Vinske kleti KZ Krško.



Čestitke in pozdravi



Maja Žibert se je rodila 25. 6. 1993 v Novem mestu, po izobrazbi je diplomantka turizma in nadaljuje magistrski študij na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah, poleg tega je prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, članica več društev, turističnih, kulturnih in prostovoljnih skupin, večkratna prostovoljka na mednarodnih prostovoljskih misijah ter pevka v glasbeni skupini Lilith, ki je nastopila tudi na kronanju v Radencih. Prireditev je povezoval novinar in urednik Stane Kocuter, mariborski viničar.



Dušan Rajh iz podjetja Avto Rajh – Ford je novi kraljici predal ključe avtomobila ford c-max dizel, v imenu pokrovitelja kraljičinega vina je visoke goste nagovoril Janez Živič, direktor KZ Krško, čestital pa ji je tudi Rupert Gole, župan Občine Šentrupert, ki je letos zlata pokroviteljica institucije. Kot predstavnik občine, v kateri domuje vinogradniško društvo Maje Žibert, je navzoče pozdravil Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno, bronaste pokroviteljice, zbrane je nagovoril tudi Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, srebrne pokroviteljice projekta. Kot predstavnica vinskih kraljic Slovenije prejšnjih letnikov je Majo pozdravila Sandra Vučko, 19. vinska kraljica, kot predsedujoči matičnemu Društvu vinogradnikov Mokronog pa Toni Bulc. V vlogi gostitelja in enega največjih pokroviteljev dogodka je goste pozdravila Vesna Maučec, direktorica hotelov Zdravilišče Radenci, Sava Turizem. d. d.



Slovenija, dežela z bogato tradicijo vinske kulture in pridelave vina, nedvomno potrebuje vinsko kraljico. Ona in prireditev povezujeta tradicionalno in sodobno znanje o vinogradništvu, vinarstvu in vinu ter širita vinsko kulturo in prepoznavnost Slovenije kot ugledne vinorodne dežele. »Vinska kraljica simbolizira raznovrstnost slovenskih vrhunskih vin treh vinorodnih dežel. Doma in v svetu razglaša bogato dediščino vinogradništva in vinarstva, ki se prenaša iz roda v rod ter se razvija in izpopolnjuje s sodobnim znanjem. Prireditev je odlična priložnost za promocijo slovenskega turizma in bogate kulturne dediščine, povezane s pridelovanjem, negovanjem in kulturnim uživanjem vin, kulinariko, naravnimi in kulturnimi znamenitostmi in običaji,« poudarjajo pri Pomurskem sejmu.