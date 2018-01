Koželjeva domačija je stara 200 let

Koželjeva domačija je danes lep in zgleden primer, kako se lahko z veliko dobre volje naredi veliko. V etnografskem muzeju lahko podoživimo življenje na značilni manjši kmetiji z začetka 19. stoletja. Nekoč je kmetu dajala vsakdanji kruh in še kaj za priboljšek. Od leta 2012 je povsem obnovljena, saj se je Turistično društvo Komenda s Tončko Absec z Gore, lastnico 200 let stare Koželjeve domačije, takrat dogovorilo za obnovo domačije in desetletni najem.

Življenje in delo na Koželjevi domačiji na Gori pri Komendi št. 5 se je začelo leta 1818. Tako lahko preberemo na napisni tabli, ki so jo pritrdili pod podobo sv. Florjana, da bi pred ognjem čuval obnovljeno domačijo. Kot lahko zasledimo v knjigi Po poteh kulturne dediščine občine Komenda, je Koželjeva domačija pritlična stanovanjska hiša s podstrešjem, njena lastnica ob popisu dediščine pa je bila Ivanka Strehovec, vdova po Francu Strehovcu.

Ime Koželjevi se je ohranilo, čeprav se je menjal priimek pri hiši, ko se je iz Vodic na Goro priselil prvi Strehovčev. Pri hiši sta bila namreč dva neporočena in nista imela otrok, zato sta k sebi vzela sorodnika Strehovca iz Vodic, ki se je poročil z eno od Peterlinovih hčera s Podboršta. V njej je bila nekoč črna kuhinja, a je že leta 1951, kot se je ob popisu domačije spominjala Ivanka Strehovec, ki je takrat prišla v hišo, ni bilo več.

Bilo je pred cvetno nedeljo leta 2012, ko so se predsednik TD Komenda Vid Koritnik in zdajšnja lastnica domačije Tončka Absec na zavodu za kulturno dediščino v Kranju z Mojco Tercelj Otorepec dogovorili, da domačijo obnovijo. Stavba je bila prej kar sedem let prazna in dotrajana, zato so se nameravane obnove kar nekoliko ustrašili. Društvo svojega denarja namreč ni imelo, a kar so sprva nameravali izpeljati v štirih letih, jim je naposled z veliko pomočjo številnih podjetij in posameznikov uspelo v manj kot pol leta. Pri projektu jim je z materialom in delom pomagalo kar 93 sponzorjev iz komendske občine in drugih krajev.

Člani društva so v sodelovanju z obrtniki, donatorji in sponzorji obnovili streho, fasado, okna, notranje prostore, sanitarije in okolico nekdanje kmetije. Dogovorili so se, da bo TD Komenda v desetletnem najemu v domačiji ter z drugimi društvi in posamezniki obujalo nekdanje običaje.

»V obnovo smo šli s pozitivno energijo, voljo in s kančkom gorenjske trme,« pravi Vid Koritnik, predsednik TD Komenda. »V šestih mesecih zasedenosti, utrujenosti, usklajevanj z donatorji in izvajalci nam je uspelo. Na domačiji z drugimi društvi obujamo stare običaje, kot so ličkanje, koline in podobno, v zimskih večerih pa prirejamo druženja ob kmečki peči, razstave, petje, igre, jaslice, izdelovanje pisanic, kuharske tečaje in podobno. Veseli bomo tudi nasvetov. Za to, kar smo naredili v pol leta, gre zahvala Tončki Absec, Mojci Tercelj Otorepec, občini Komenda, vsem sponzorjem in donatorjem za opravljena dela, material in sredstva ter članom in članicam turističnega društva.«

Leta 2006 je izšel zbornik Po poteh kulturne dediščine občine Komenda in v njem so bili omenjani kozolci, križi, razpela, med hišami pa še takrat lepo ohranjena Koželjeva domačija na Gori. »Res sem bila vesela pobude komendskega turističnega društva in lastnice domačije, da bi jo obnovili in jo namenili vsebinam, ki zdaj potekajo v njej,« je povedala Mojca Tercelj Otorepec. »Na zavodu smo pripravili usmeritve za obnovo, občina je namenila nekaj sredstev iz programa za ohranjanje kulturne dediščine in pripravili smo vse potrebno za ohranitev domačije. Tudi pri urejanju notranjosti smo bili usklajeni; poiskali smo pleskarje, ki so stene po starem spet pobarvali z valjčki in vzorci, torej tako kot nekoč, uredili smo javne sanitarije in ohranili stranišče na štrbunk.«

In kaj je povedala lastnica Koželjeve domačije Tončka Absec?

»Kmetija mi je privzgojila zdravo kmečko miselnost in ponos na prednike. Imam srečo, da je bilo TD Komenda pripravljeno prebuditi življenje v domačiji iz leta 1818. Ta zdaj obuja nekdanje življenje in delo Koželjeve domačije. Na neki simbolični način živi naprej in vnaša v okolje več kulture in zdravih kmečkih vrednot. Zato povabljeni semkaj na takšne dogodke.«