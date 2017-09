Kot župan sploh ni bil v tujini

KAMNIK – Kamniški župan Marjan Šarec, eden tistih, ki so tudi formalno že kandidati za predsednika države, saj je državna volilna komisija 13. tega meseca potrdila njegovo kandidaturo, je mejo med županovanjem in predsedniškimi ambicijami očitno nekoliko zabrisal.

25 dni dopusta še ima predsedniški kandidat.

Kabineta obeh županov, ki se potegujeta za položaj predsednika republike, že omenjenega kamniškega in koprskega Borisa Popoviča, smo povprašali, koliko sta za svoje predsedniške ambicije vzela dopusta in koliko sta v zadnjem mandatu potovala. Medtem ko pri Popoviču, kjer so v preteklosti odhajali na službene poti v Miami, očitno še seštevajo poti in stroške zanje, pri Šarcu ni kaj seštevati, saj župan, ki je bil pred župansko kariero komik in je zaslovel kot izmišljeni televizijski junak Ivan Serpetinšek, v vsem mandatu ni bil niti na eni službeni poti v tujini.

O Šarčevih županskih poteh in dopustniških dneh smo sicer spraševali službo za odnose z javnostmi občine Kamnik, na spletni strani občine je kot kontaktna oseba navedena Janja Zorman Macura. A pojasnil nismo prejeli od pristojnih na občini, ampak so nam odgovorili kar iz Šarčevega predvolilnega štaba. Kar je silno nenavadno, namreč da je Šarec formalno župansko pošto preusmeril na zasebni projekt. Z njegovega zasebnega elektronskega naslova press@sarec.si nam je odgovorila neka gospa Nika Vrhovnik.

Sicer pa ima Šarec letos še 25 dni dopusta; porabil jih je osem, od tega tri za kampanjo, kot se je izrazila Vrhovnikova: »Gospod Šarec je doslej vzel tri dni dopusta za potrebe kampanje zaradi celodnevnih aktivnosti.«