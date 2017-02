Kot po čudežu preživel, spet bo hodil v gore

RATEČE – Jure Jeršin je eden najbolj aktivnih in izkušenih gorskih reševalcev, poznavalcev gora in alpinistov. O njem smo že večkrat pisali, saj je velikokrat sodeloval pri reševalnih akcijah. Prav on je leta 1996 kot popoln zelenec, po treh letih dela pri GRS Rateče, s svojim lavinskim psom Arijem v eni največjih reševalnih akcij pri nas našel truplo legendarnega alpinista Staneta Belaka - Šraufa, ki ga je s soplezalko usodno zasul plaz.



A pred mesecem in pol je le malo manjkalo, da bi sam postal žrtev gora, iz katerih je po navadi reševal. Pod zahodno steno Jalovca se mu je zgodila huda nesreča, ki jo je preživel le po čudežu, s hudimi poškodbami nog in glave. Imel je tudi zlomljen nos, v glavi pa se mu je naredil edem ravno na območju vidnega polja, zato je slabo videl in se bal, da bo oslepel. A že dan pozneje so mu zdravniki napovedali, da bo njegovo okrevanje sicer trajalo kar pol leta, da pa trajnih posledic ne bo. Vendar takrat ne Jure ne njegovi bližnji niso verjeli, da se bo že po mesecu in pol tako dobro počutil in da bo že kmalu napočil dan, ko bo lahko stopil na noge in shodil novemu življenju naproti.

