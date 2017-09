Košarkarski romantiki

Slovenski košarkarji nas niso navdušili samo zaradi fantastičnega uspeha, ampak predvsem tudi zaradi načina, kako so ga dosegli. Evropska, še posebno pa ameriška košarka se je v zadnjih letih igrala predvsem na moč. Časi košarkarske romantike, ko so v evropski košarki, pozneje pa tudi v NBA prevladovali Dražen Petrovič, Kukoč, Rađa in Divac, so se zdeli samo še lep spomin. Dragiću, Dončiću in ekipi pa je uspelo, da so ne samo navijače, ampak tudi strokovnjake spomnili na čase, ko se je zmagovalo z navdihujočo domiselno atraktivno igro.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«