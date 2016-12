Košarkar junaško razorožil roparja

LJUBLJANA – Leto 2016 je bilo prekleto za slovenske policiste. Junija so namreč tragično izgubili kolega iz PU Novo mesto, 22-letni neuravnovešeni Nemec Bastian Ifrin je do smrti zabodel 30-letnega Damirja Golobiča. Dva meseca pozneje je v Izoli postal žrtev nedoumljivega umora še en policist, 43-letni Ivo Žnidarčič. Ponoreli 70-letni Darko Gregorič iz Svetega Antona je v tamkajšnji bolnišnici usodno ustrelil vanj in v 36-letnega zdravnika Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja. Le malce je manjkalo, pa bi pred izolsko bolnišnico umrl še en policist, in sicer Ljubo Patricij Krajnc. Izvlekel se je hudo ranjen, včeraj pa so mu cehovski kolegi izkazali posebno čast, odlikovali so ga z medaljo za hrabrost.

