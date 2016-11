Korupcija v Perutnini Ptuj: ovadena nekdanja uprava

Nekateri nekdanji člani uprave PP so bili ovadeni. Foto: Mavric Pivk/Delo

PTUJ – Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v primeru Perutnine Ptuj zaradi nedovoljenega sprejemanja daril po poročanju Pop TV ovadil nekdanje člane uprave Perutnine Ptuj Romana Glaserja, Nado Krajnc, Toneta Čeha in Milana Čuša. Ovadili naj bi tudi ljubljanskega odvetnika Aleša Rojsa in predstavnike družbe Sij. Ovadeni nekdanji člani uprave naj bi si bili pridobili 1,7 milijona evrov nezakonitega premoženja. Rojsa so ovadili zaradi pomoči pri kaznivih dejanjih, predstavnike družbe Sij pa zaradi dajanja daril.

Preiskovalci NPU so v začetku lanskega decembra pod drobnogled vzeli dejanja uprave Perutnine Ptuj pri dokapitalizaciji, ki jo je izvedel Sij. Na območju mariborske in ljubljanske policijske uprave so opravili 13 hišnih preiskav, med drugim v Siju, Perutnini Ptuj in v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ter pridržali vse štiri takratne člane uprave Perutnine Ptuj.

Družba Sij je oktobra lani s 40-milijonsko dokapitalizacijo Perutnine Ptuj pridobila 45,82-odstotni lastniški delež v Perutnini, prek opcijske pogodbe s člani uprave Perutnine Ptuj za nakup njihovega 56-odstotnega deleža v Holdingu PMP pa posredno še 5,53-odstotni delež Perutnine Ptuj. Prek prevzemne ponudbe je nato lastniški delež povečala na 77,43 odstotka.

Z opcijskimi pogodbami naj bi si bil Glaser pridobil 500.000 evrov, Kranjčeva 430.000 evrov, Čeh 420.000 evrov in Čuš 330.000 evrov protipravne premoženjske koristi, te zneske pa naj bi sodišče nato blokiralo. Omenjena odvetniška družba naj bi bila pri dokapitalizaciji in sklepanju opcijskih pogodb zastopala tako Sij kot člane uprave Perutnine in družbo Perutnina Ptuj. Po podatkih Pop TV naj bi bila Perutnina odvetniški družbi za te storitve plačala 600.000 evrov, ni pa znano, ali je plačala tudi storitve za upravo.

Od ovadenih sta sicer Kranjčeva in Čuš še vedno v vodstvu Perutnine Ptuj kot izvršilna direktorja za strateško trženje in marketing ter za pravo, splošne zadeve in organizacijo.