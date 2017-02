Kormorani delajo škodo,varuhi  ptic jih branijo

Celjski ribiči so bili letos v boju s kormorani, ki so množično plenili ribe v Savinji in njenih pritokih, povsem nemočni. Foto RD Celje

Ribiči in varuhi ptic so na nasprotnih bregovih. Foto RD Celje

CELJE – Celjski ribiči so bili v minulih tednih povsem nemočni zaradi kormoranov, plenilskih ptičev, ki se prehranjujejo izključno z ribami. En sam kormoran na dan poje do pol kilograma rib. In ker jih samo na območju Tremarij pri Celju, med Celjem in Laškim, prenočuje od 350 do 400, preprosta računica kaže, da ti že v enem samem dnevu, kaj šele tednih in mesecih, povzročijo ogromno škodo.

