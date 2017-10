Korak nazaj: preimenovanje v Stranko Alenke Bratušek

LJUBLJANA – Stranka Zavezništvo se danes na kongresu pripravlja na parlamentarne volitve. Preimenovali so se v Stranko Alenke Bratušek, potem ko so se v preteklosti imenovali že Zavezništvo Alenke Bratušek. »Včasih je treba narediti korak nazaj, da bi lahko naredili dva naprej,« je ob spremembi imena stranke dejal generalni sekretar stranke Jernej Pavlič. »Spoznali smo, da to preprosto moramo narediti, če želimo, da nam na volitvah uspe,« pa je pojasnila predsednica stranke Alenka Bratušek.

Katero Zavezništvo?

»Za spremembo imena smo se odločili premišljeno, na razloge za spremembo imena pa smo naleteli po naključju. Ko smo na stojnicah zbirali podpise podpore za to, da bi upokojenci prejeli poln regres, so vsi spraševali: ''Katera pa je ta stranka Zavezništvo? Je to nova stranka?'' Skoraj nihče ni poznal Zavezništva, čeprav so dejansko vsi poznali predsednico stranke Alenko Bratušek. ''Aja, Alenka, naša Alenka!'' je bil pogost vzklik, ko smo jim povedali, kdo smo. Potem smo se v Zavezništvu vključili še v kampanjo pred referendumom o zakonu o drugem tiru in ugotovili, da celo nekateri notranjepolitični novinarji in uredniki ne poznajo naše stranke – vedeli niso niti, da je Zavezništvo parlamentarna stranka,« je dogajanje iz preteklosti povzel Pavlič.

Na volitve se pripravljajo z oblikovanjem petih prioritetnih področij. Strnili so jih takole: Slovenija potrebuje stabilno, inovativno in trajnostno naravnano gospodarstvo. Mladim vrniti prihodnost, o kateri bodo odločali sami. Zagotoviti dostojne pokojnine in dolgotrajno oskrbo za varno starost. Zavzemanje za javno šolstvo, učinkovito javno zdravstvo in dosledno spoštovanje človekovih pravic. Volivci morajo imeti več vpliva.

Imajo tudi dodatnega podpredsednika Marka Bandellija.