Koprski župan v predsedniško tekmo

KOPER – Koprski župan Boris Popovič je napovedal kandidaturo za predsednika republike. Zbiral bo 3000 podpisov volivcev, potrebnih za podporo kandidaturi, ki jo bo vložil kot kandidat svoje zunajparlamentarne stranke Slovenija za vedno. Zakaj se je odločil za kandidaturo, v nedeljo še ni želel razkriti. Pravi, da bo več znano v prihodnjih dneh. Tudi na občini informacij o županovi nameri, da se poda v predsedniško tekmo, za STA čez vikend niso podali. Popovič je sicer tudi v preteklih letih večkrat kandidiral za državne funkcije, s svojo stranko pa je nastopal v koalicijah ali samostojno na parlamentarnih volitvah. V zadnjih dveh mandatih je tudi zasedal položaj člana državnega sveta.

Seznam kandidatov vse daljši

Seznam predsedniških kandidatov oziroma tistih, ki si to želijo biti, se tako še podaljšuje. Danes je začel zbirati podpise tudi aktualni predsednik Borut Pahor, ki bo šel v boj za nov mandat kot neodvisni kandidat s podporo volivcev, mu je pa podporo izrekla stranka SD. NSi je v tekmo poslal svojo predsednico Ljudmilo Novak. SMC bo o kandidatu odločil sredi tega tedna, kandidat druge največje parlamentarne stranke SDS pa bo znan predvidoma v soboto. V Zavezništvu svojega kandidata ne bodo imeli, odločitev parlamentarnih strank Levica in Desus bodisi glede kandidata bodisi glede podpore kateremu drugemu pa še ni znana.

Podpise za kandidaturo sta sicer že zbrala kamniški župan in neodvisni kandidat Marjan Šarec in, kot je zatrdil, tudi Jožef Jarh, sicer kandidat zunajparlamentarne stranke Naprej, Slovenija, pospešeno jih zbirata tudi nekdanji veleposlanik v Skopju Milan Jazbec in kulturnik Andrej Rozman - Roza. Kako kaže s kandidaturami drugih, manj znanih obrazov, še ni jasno.