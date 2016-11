Kopito, preveliko za Melanijino nožico

SEVNICA – Kopitarna, najstarejše sevniško podjetje, poleg 55.000 parov napenjačev za čevlje, 150.000 parov podplatov in 180.000 parov obutve iz naravnih materialov na leto izdela tudi 80.000 parov lesenih in plastičnih kopit za znane kupce po vsem svetu. Letos je veliko pozornost vzbudila novica o oblikovanju kopit za naročilo čevljev za zdaj prvo damo ZDA Melanio Trump.



Ob 130-letnici delovanja Kopitarne, ki danes zaposluje 200 ljudi in pomembno sooblikuje življenje in razvoj sevniške občine, pa so se v Kopitarni odločili za izdelavo največjega kopita na svetu. Delo so zaupali svojemu delavcu, modelarju Božidarju Senici. Najprej je izdelal prototip v velikosti številke 38, nato pa ga je povečal na številko 380, kar pomeni, da gre za največje kopito na svetu.

