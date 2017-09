Kopalnico so krasili mozaiki

Slovenska arheologija je ob gradnji avtocest razvila postopke zanesljivega prepoznavanja arheoloških najdišč. Število tako odkritih in raziskanih najdišč vzdolž avtoceste krepko presega sto naselbin, grobišč in postojank iz vseh arheoloških obdobij. Najdišča so bila pred gradnjo cest raziskana, nekaterim redkim pa so avtoceste prizanesle in se jim celo umaknile.

Podobno je bila odkrita tudi rimskodobna naselbina v bližini Mošenj.

Raziskana poslopja in najdbe kažejo, da je zrasla pred domala 2000 leti, torej že na začetku rimskega prodora v naše kraje. Z vmesnimi popravili in prezidavami je živela neprekinjeno skoraj 400 let. Glavne zgradbe so bile zidane v nadstropje, nekateri bolj reprezentativni prostori so bili ogrevani s talnim sistemom. Kopalnico z bazenčki za vodo so krasili mozaiki, stene nekaterih prostorov pa so bile poslikane.

Zanimivo je, da je na dan prišlo nekaj medicinskih ali kozmetičnih pripomočkov, kot so iglam podobne bronaste kirete in žličke. Med odkritim nakitom prevladujejo močno poškodovane sponke za obleko, ki so bile značilne za nošo noriških deklet in žena v obdobju prodora Rimljanov v naše kraje pred 2000 leti.

V Mošnjah so našli številna železna pisala, stiluse. Z ene strani so bili zašiljeni, za zapisovanje pismenk na povoščeno tablico, z druge lopatasto razširjeni, za brisanje zapisanega. Njihovo nenavadno veliko število po vsej verjetnosti kaže na obstoj nekega urada, kjer je bilo treba kar naprej nekaj zapisovati. Kar samo od sebe se postavlja vprašanje, ali je bil v naselbini morda neke vrste lokalni sedež za zbiranje dajatev.

Na rimski postojanki so našli tudi veliko novcev, največ pa je med najdbami lončenine. »Odlomki amfor kažejo, da prebivalci antičnega naselja v Mošnjah niso pogrešali sredozemskih vin in ne suhega sadja. Brez dobrega oljčnega olja v tistih časih ni mogel zdržati noben pravi rimski državljan,« so pojasnili arheologi.

Villa Rustica je tudi sestavni del mošenjske arheološke poti. To je kratka sprehajalna pot, ki obiskovalca popelje po sledeh tega izjemnega arheološkega odkritja. Začetna in končna točka poti sta pri kulturnem domu v Mošnjah, dolga je en kilometer in ni pretežka, lahko jo prehodimo v približno pol ure.