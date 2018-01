Kopali so za temelje, izkopali pa mamuta

KAMNIK – Marca letos bo minilo natanko 80 let, kar so v Nevljah pri Kamniku odkrili okostje mamuta. Te pomembne najdbe pa Kamničani do zdaj še niso znali unovčiti. Okostje je v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, model mamuta v naravni velikosti pa je ostal pri kiparju Mihi Kaču v Bistričici blizu Kamnika.

Kriza odplavila bronastega mamuta

Pred leti so v Kamniku govorili, da bodo tega mastodonta v njegovi naravni velikosti, ki ga je z veliko odrekanja in garanja izdelal Kač, postavili ob vhodu v mesto. V letu 2008 so celo določili datum odkritja največjega slovenskega spomenika, bronastega mamuta, toda prav takrat so se začeli izdelavi in postavitvi nenaklonjeni časi. To so bili začetki krize in recesije, začelo se je torej obdobje varčevanja. Takrat se je govorilo, da naj bi mamut, odlit v bronu, stal okrog 100.000 evrov, pred leti pa je livar Borut Kamšek iz Volavelj pod Jančami kot iz rokava stresel podatek, da bi samo odlivanje mamuta v bron stalo najmanj 180.000 evrov.

Kamškov brat Roman iz livarne umetnin z Gore pri Komendi je mamutu že vzel mero, to se pravi, da je na podlagi Kačevega modela naredil negativne odlitke, iz katerih bi pozneje nastal pravi bronasti mamut. A tega »pozneje« vse do leta 2015 še ni bilo …

