Kopač uradno državni sekretar v Cerarjevem kabinetu

LJUBLJANA – Vlada je danes razrešila dosedanjega državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, pristojnega za nacionalno varnost, Francija Povšeta. Na njegovo mesto je imenovala Erika Kopača, dosedanjega generalnega sekretarja SMC. Kot so zapisali v vladi, je Kopač mednarodno priznan strokovnjak za področje nacionalne varnosti.

Področja Kopačevega raziskovanja med drugim pokrivajo nacionalne in nadnacionalne varnostne in obrambne sisteme, nacionalno in mednarodno varnost, ekonomsko varnost, obrambne izdatke, obrambno industrijo, upravljanje s človeškimi viri v oboroženih silah, krizno upravljanje in vodenje ter kritično infrastrukturo.

Kopač je doktoriral s področja obramboslovja, v doktorski disertacij pa se je specializiral za področje obrambne ekonomike ter upravljanja z obrambnimi viri.

Od leta 1999 do leta 2000 je bil že zaposlen na ministrstvu za obrambo, od leta 2000 pa je raziskovalec na Obramboslovnem raziskovalnem centru. Od leta 1999 predava na katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, je med drugim navedeno v gradivih po seji vlade.

Kopač je v torek napovedal, da bo funkcijo državnega sekretarja predvidoma prevzel sredi septembra.