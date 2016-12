Kopač Mrakova tudi v drugo uspešno prestala interpelacijo

LJUBLJANA – Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak tudi po drugi interpelaciji ostaja na položaju. Interpelacijo je podprlo 20 poslancev, proti pa jih je bilo 53.

Za vnovično interpelacijo zoper Kopač Mrakovo so se v SDS odločili po nedavni sodbi vrhovnega sodišča, da je bil odvzem velenjskih dečkov iz vrtca, ki ga je izvedel Center za socialno delo Velenje, nezakonit. Hkrati je sodišče ugotovilo, da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, s tem kršene ustavne pravice. Menili so, da nekdo, ki je kršil človekove pravice, ne more zasedati ministrskega položaja.

Po mnenju Kopač Mrakove pa je bila današnja interpelacija poskus vpliva podpisnikov interpelacije na potek in vsebino konkretnega postopka, kar je z vidika delitve oblasti nedopustno. Opozorila je, da so podpisniki interpelacije pomešali naloge in pristojnosti posameznih organov ter da jo pozivajo k vmešavanju v postopke mimo pooblastil.

Po glasovanju je opozorila, da je po prvi interpelaciji dobila manj glasov podpore, in zadovoljna ugotovila, da so si z delom v tem času povrnili zaupanje poslancev.

Interpelacija bi uspela, če bi zanjo glasovalo vsaj 46 poslancev.