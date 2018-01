Kontroverzna razsodba

Ljubljansko višje sodišče je pred dnevi ugodilo zahtevku za ničnost posojilne pogodbe v frankih. To pomeni, da banka, ki je odobravala kredite na podlagi švicarskih frankov, ni upravičena do nobenih obresti, posojilojemalcem pa bo morala vrniti tudi morebitna »preplačana« posojila.

Sodišče je tako s to sodbo banki naložilo izbris hipoteke in vračilo razlike iz naslova kredita. To je prva pravnomočna odločitev o ničnosti posojilne pogodbe v frankih. Razsodba višjega sodišča je izrazito kontroverzna, saj sproža dilemo, ali gre za pravično sodbo ali še za eno v vrsti kozlovskih sodb slovenskih sodišč. Po eni strani v Združenju Frank upravičeno slavijo, saj je višje sodišče v bistvu s tem za nazaj spremenilo kredit, ki so ga najemojemalci najeli pri banki v švicarskih frankih, v brezobrestni kredit. Razlog za tako radikalno sodbo naj bi bil, da banka ni opravila svoje pojasnjevalne dolžnosti. Po drugi strani pa je seveda ta sodba lahko zelo problematična z vidika vseh tistih posameznikov, ki so se pri bankah zadolževali v evrih in zaradi tega tudi plačevali višje obrestne mere.

