Konopljina smola. Novo upanje na področju avtoimunih in kroničnih stanj

Preseneča podatek iz Velike Britanije, kjer je rednih uporabnikov konopljine CBD smole (ekstrakt industrijske konoplje) več kot 700.000, število pa strmo narašča. Slovenski zdravniki s konopljinimi pripravki poskusno zdravijo otroke z najtežjimi oblikami epilepsije. V svetu zdravniki že pomagajo bolnikom z multiplo sklerozo, kronično bolečino in rakavimi obolenji, ko običajna zdravila odpovedo.

Zakaj je delovanje konoplje tako učinkovito?

Učinkovito delovanje konopljinih izvlečkov na naše telo je možno, ker imajo naša telesa biološki sistem, ki je zmožen interakcije z aktivnimi učinkovinami konoplje. Imenujemo ga endokanabinoidini sistem in njegova naloga je, da uravnava procese v našem telesu tako, da potekajo v popolnem ravnovesju. Sestavljen je iz kanabinoidnih receptorjev in endokanabinoidov, majhnih molekul, ki te receptorje aktivirajo.

Naš lasten endokanabinoidni sistem uravnava delovanje večine procesov v našem telesu. Ko je telo bolno ali v stresu, mu kanabinoidov primanjkuje.

Ko je naše telo utrujeno, bolno ali pod stresom, ne zmore proizvajati lastnih kanabinoidov, zato potrebuje pomoč "od zunaj". Takrat mu lahko pomagamo z vnosom rastlinskih kanabinoidov oziroma fitokanabinoidov, ki jih najdemo v konopljini smoli.

Katere težave lajša konoplja?

Endokanabinoidni sistem pomembno vpliva na delovanje večine procesov v našem telesu, zato se njegovi učinki kažejo na veliko različnih področjih zdravja in dobrega počutja.



Pri nespečnost si lahko pomagate s CBD-jem v obliki kapljic ali smole.

CBD konopljina smola vam lahko učinkovito olajša naslednje težave:

Nespečnost: Umiri misli in pripomore k trdnejšem spancu.

Počutje: Zmanjšuje stres, izboljšuje počutje, lajša tesnobo, pomirja.

Bolečina: Lajša težave s sklepi, revmatoidni artritis, nevropatske bolečine, glavobole.

Avtoimune bolezni: Znanstveniki potrjujejo vpliv na simptome multiple skleroze, umirja pretirano ali napačno delovanje imunskega sistema.

Zaščitna vloga pri živčnem sistemu in krepitev možganskih funkcij: Največ raziskav poteka na področju epilepsije, Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni.

Podpora imunskemu sistemu: Krepi in harmonizira delovanje imunskega sistema in je lahko odlična preventivna priprava na zimski čas prehladnih obolenj.

So kanabinoidi dostopni v prosti prodaji?



Eno najvišjih koncentracij konopljinih kanabinoidov v prosti prodaji v Sloveniji ponuja podjetje Hemptouch: CBD konopljino smolo 16% in bolj “klasično” različico CBD kanabinoidov, ki prihaja v obliki CBD konopljinih kapljic v 3%, 5%, 10% in 15% koncentraciji CBD kanabinoida.



Pri Hemptouchu prisegajo na lastno pridelavo konoplje, da zagotovijo vrhunsko kakovost izdelkov.

Izjemni rezultati tudi pri kožnih težavah: akne, luskavica, dermatitis

CBD smola je vedno bolj priljubljena tudi za lajšanje različnih težav s kožo. Znanstvene raziskave in tudi vedno večje število zadovoljnih uporabnikov potrjujejo pozitivno učinkovanje pri različnih oblikah dermatitisa, luskavici, ekcemih in srbečici, aknah in kožnih nečistočah.



Z dermatitisom s srečujejo že najmlajši, pri katerih je uporaba naravne kozmetike še toliko bolj pomembna.

Pomembna je prava kombinacija sestavin, ki je pri vsaki kožni težavi drugačna

Hemptouch je vodilno slovensko podjetje na področju terapevtske nege kože s konopljo. S konopljinimi mazili in kremami dosegajo izjemne rezultate pri kroničnih kožnih težavah. Presenetljivo je, kako učinkovita je lahko prava kombinacija konopljinega olja, hidrolata konoplje in CBD konopljine smole. Krema, ki je namenjena aknasti koži, vsebuje veliko CBD smole, Mazilo za lajšanje kožnih težav, ki lajša srbečico in pomiri suho kožo, pa je bogato s konopljinim oljem. Vsa terapevtska mazila, kreme in šamponi so 100% naravni in zato primerni tudi za nego novorojenčkov in v nosečnosti.

Luskavica, hujše oblike dermatitisa - CBD mazilo za problematično kožo.

- Intenzivna pomoč z visoko vrednostjo CBD smole za akutno terapevtsko nego

- Umiri avtoimune reakcije kože in prekine srbečico

- CBD smola pomaga vaši koži, da ponovno najde ravnovesje in spodbudi koži lasten obnovitveni sistem

- Konopljino olje globinsko nahrani kožo in vzpostavi izgubljeno ravnovesje

Akne - Konopljina krema za mastno in nečisto kožo

- Konopljina smola oziroma kanabinoid CBD zmanjšuje izločanje loja v žlezah lojnicah in tako ciljno deluje na akne in mozolje

- Nekomedogeno konopljino olje in hidrolat konopljinih cvetov ožita pore in osvežita za svilnat, matiran videz

