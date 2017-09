Konec politične ljubezni: soočenje Pahorja in Golobiča

LJUBLJANA – Preiskovalna komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 danes sooča nekdanjega premierja Boruta Pahorja in nekdanjega ministra ter prvaka takratne stranke Zares Gregorja Golobiča. Soočenja so po besedah predsednika komisije Matjaža Hanžka namenjena tistim, ki so v preteklosti v ključnih stvareh izrazili različna mnenja.

Pahor, ki je bil premier v obdobju 2008–2011, in Golobič, ki je bil v Pahorjevi vladi visokošolski minister do izstopa Zaresa iz koalicije poleti 2011, sta pred komisijo pričala že marca, njuni pričanji pa sta bili precej nasprotujoči si. Pahor je dejal, da njegova vlada projekta ni niti začela niti končala in tudi ni sprejela odločitve o državnem poroštvu. Kot je poudaril, je vlada marca 2010 po proučitvi vseh informacij sprejela odločitev, da se strinja z investicijo. Do takrat so namreč po njegovem mnenju sprejeli vse potrebne odločitve, ki so pripomogle k večji transparentnosti, čim nižji ceni investicije ...

Golobič je dan po Pahorjevem pričanju pred komisijo zanikal, da bi vlada marca 2010 sprejela sklep, da podpira projekt. »Ni res, takšnega sklepa vlade ni,« je dejal. Golobič je sicer ocenil, da Teš 6 ni bil toliko energetski projekt, ampak imenitna priložnost za krajo, v tem smislu je postal sežigalnica evrov.

Hanžek je pred današnjo sejo komisije pojasnil, da je namen tovrstnih sej soočiti tiste, ki so v ključnih stvareh izrazili različna mnenja. S tem jim po njegovih besedah dajo možnost, »da se spomnijo, če so kaj pozabili«.