Konec januarja kot slive velika jabolka

ŠENTJERNEJ –Vreme, ki odstopa od običajnega, v naravi poskrbi za različna presenečenja in nenavadne pojave. Tako lahko zdaj, konec januarja, v sadovnjaku Kmetije Karlovček iz Šentjerneja na drevesih sorte braeburn občudujemo normalno razvite plodove jabolk, velike kot zrele slive. »Rast nekaterih sort jablan se je poleti zaradi vročine in suše ustavila, prišla pa je topla in vlažna jesen in jablane so zacvetele. Aktivne so bile tudi čebele in cvetje oprašile,« precej nenavaden pojav pojasnjuje Andreja Brence, svetovalka za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, ki je imela v sadovnjaku Kmetije Karlovček v bližini Pleterij prikaz rezi jablan, breskev in češenj, namenjen dolenjskim sadjarjem.



»Letos upamo na dobro letino. Dve leti pridelka tako rekoč ni bilo, zdaj pa so jablane lepo nastavljene, brsti so res lepi,« je še dodala Brencetova, ki z optimizmom zre v prihajajoče vremensko dogajanje in upa, da sadnega drevja letos ne bo prizadela pozeba. Sadjarji namreč po vremenskih ekstremih s strahom stopajo v novo sezono, zato je še kako pomembno, kako drevje obrežemo.

»Glavna napaka je, da bi na drevesu pustili preveč vej. Drevo moramo obrezati tako, kot da ne bo pozebe, saj obilno cvetenje drevo zelo izčrpa, proti pozebi pa se borimo na druge načine, z oroševanjem in svečami ter zavarovanjem. Z obrezovanjem sadnega drevja najbolj redčimo plodove,« je še dodala. Je veščina, s katero vzpostavljamo ravnovesje med rodnostjo in rastjo, z obrezovanjem usmerjamo drevo v rodnost, rast, osvetljujemo, redčimo, popravljamo, vzdržujemo v kondiciji, skratka, skrbimo za dobro gospodarjenje drevesa z vsemi resursi.



In kaj za drevo pomeni dejstvo, da so na njem januarja že plodovi? »Nič posebnega. Plodovi bodo tako ali tako odpadli, saj jih je pred dnevi poškodoval mraz, spomladi pa bodo drevesa normalno vzbrstela in ni strahu, da bi bilo zato kaj narobe,« pojasni Andreja Brence.