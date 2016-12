Končno tu: preberite, kdaj k nam prihajajo sibirske temperature in sneg

LJUBLJANA – Čeprav nas v novem letu lahko še marsikaj preseneti, vse kaže na to, da se v začetku januarja napovedujejo sibirske temperature in tudi obilica snega.

Medtem ko smo v zadnjih tednih imeli mrzlo in večinoma suho vreme, se od 7. januarja naprej obeta prava zimska idila z belo odejo, poročajo na portalu ilmeteo.it. Prvi oblaki bi se lahko pojavili že takoj po novem letu in s seboj prinesli nekaj padavin ter prvo sneženje v višjih legah. To pa naj bi bil le uvod v pravo zimo, ki sem nam obeta v drugem in tretjem tednu januarja.

Takrat bi lahko iznad Severnega morja prišel val arktičnega zraka, ki naj bi prinesel tudi sneg v nižinah. Druga možnost, ki jo predvidevajo vremenoslovci, je ta, da bi hladen zrak prispel iz Rusije in s seboj prav tako prinesel obilico snega.

Za zdaj pa nič ne kaže, da bomo v novo leto vstopili s snežno odejo. Agencija RS za okolje namreč napoveduje, da bo sicer hladno, vendar suho: silvestrska noč bo jasna in mrzla, temperature pa od –5 do –10 stopinj.