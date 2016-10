Končno se je oglasila Angelca Likovič. Ali še stoji za izjavami o posilstvih?

LJUBLJANA – Po dobesednem viharju ogorčenja, ki ga je v slovenski javnosti s svojimi izjavami glede splava sprožila Angelca Likovič , se je zdaj oglasila z javnim pismom, ki so ga objavili na portalu 24kul.

»Pa kje živijo vsi ti ljudje, ki me napadajo? Morda še vedno v bivšem sistemu, kjer so lahko govorili le eni, ti časi so naša preteklost in se na srečo ne bodo nikoli več vrnili. 25 let živimo v demokraciji, kjer ima vsak pravico do svojega mnenja. Vesela pa sem, da me prav v tem času kliče zelo veliko ljudi, ki me v celoti podpira, pa ne le z desne politične opcije, tudi z leve, saj imamo tudi tam pametne ljudi, ki vedo kaj je demokracija. Javno sta se oglasili tudi zelo znani pravnici, pa nekdo celo iz Bruslja, tudi iz RTV, ki so javno povedali, da to ni noben sovražni govor in da ima vsak pravico povedati svoje mnenje,« je zapisala Likovičeva, ki je največ razburjenja povzročila z izjavo v oddaji Tarča na nacionalni televiziji, ko je med drugim dejala, da bi morale tudi ženske, ki so zanosile ob posilstvu, roditi, saj bodo po rojstvu srečne.

Likovčeva sicer v pismu vseskozi poudarja, da stoji za svojimi izjavami. »Po mojem globokem prepričanju je, da imajo tudi nerojeni otroci pravico do življenja, a ker se sami ne morejo braniti, se zanje borimo mnogi v naši Sloveniji. Vedno sem se zavzemala za otroke in družine in tudi danes trdim, da država mnogo premalo naredi v pomoč družinam. Narod, ki ne poskrbi za svoje potomstvo (razmnoževanje), bo v bodočnosti propadel. Naša dolžnost je, da vsem nosečim ženskam, ki so v stiski, priskočimo na pomoč, da bodo rodile in častno opravile materinsko poslanstvo. Preko 550 družin pri nas čaka na posvojitev, tudi njim je potrebno pomagati. Ves prah se je vnel, ko sem izjavila, da podpiram, da tudi posiljena ženska rodi. Za tem še vedno stojim, predvsem tem moramo pomagati! Ko bodo spremljale odraščanje tega otroka, ki se prav nič ne razlikuje od otrok ostalih mater, bodo ugotavljale, da je bila njihova odločitev pravilna, da niso končale življenja nerojenemu otroku. Na srečo je takih primerov pri nas malo, jaz ne poznam nobenega. Nobeden ne govori o ženskah, ki končajo življenje nerojenemu otroku, kakšne travme doživljajo pozneje, ko se jim oglaša vest, koliko je zato samomorov, koliko jih pozneje ne more imeti otrok,« je še zapisala in dodala, da so se prav s to Tarčo zadeve začele spreminjati v pravo smer in da je tega vesela.

Katere naj bi bile te spremembe v pismu (žal) ni pojasnila ...