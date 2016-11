Komunalni vzdrževalec požagal Almino drevo

ŠTORE – V hribovju nad železarskimi Štorami leži starodavna Svetina, ki jo je Turistična zveza že dvakrat razglasila za najlepšo slovensko gorsko vasico. Na širokem sedlu se iz hiš dviga k nebu mogočna kamnita romarska cerkev Marije Snežne. Legenda pravi, da kolikor so pred petsto leti, ko so jo gradili, podnevi na zid nanesli ometa, toliko ga je ponoči odpadlo na tla. Tako je ostala neometana do našega časa. Takšna vzbuja v človeku transcendentni čut za prvinsko svetost, kar še podpira zraven rastoča lipa.



Škofova kapica



»Pravijo, da je tudi lipi že petsto let,« pove Anica Gračner, ki se je na Svetino poročila leta 1962. Živo se še spominja svetinske obiskovalke Thee, slikarke tujega rodu, katere polno ime je Thea Schreiber Gammelin. Bila je duhovna sestra znamenite celjske svetovne popotnice Alme Karlin. Družno sta zahajali na Svetino, po Almini smrti leta 1950 le še Thea, pa tudi ona ne prav sama: »Beli pesek jo je vedno spremljal čez vas do pokopališča, kjer sta postala ob Alminem grobu.«



Anica je s Theo kdaj pa kdaj tudi spregovorila: »Priložnostno, o vsem mogočem. Taka prijazna gospa je bila.« V katerem jeziku sta se pomenkovali, začudena ob vprašanju Anica odvrne: »Seveda slovensko, Thea je govorila slovensko.«



Vse več ljudi od vsepovsod poroma k Alminemu grobu, spotoma se ustavljajo v vasi in zavijejo tudi k veliki stavbi na nasprotnem bregu, kjer je v gostinskem lokalu njena spominska soba.



Vsem, ki prihajajo prvič in sprašujejo za Almin grob, so Svetinčani pojasnjevali: »Takoj pri vhodu ga prepoznate po drevesu.« Kdo je posadil trdolesko, ni zanesljivega podatka. Morda si jo je izbrala že Alma sama, morda jo je posadila prijateljica.

