Komu se bo letos na bančnem računu najbolj poznalo?

LJUBLJANA – Bralci naše spletne strani so se ob vprašanju, komu se bo na bančnem računu najbolj poznalo, ker Slovenija ukinja v letošnjem letu veliko varčevalnih ukrepov, v 57 odstotkih opredelili, da revnim zagotovo ne. Tisti, ki so životarili v letu 2017, bodo tudi letos.

Približno tretjina (34 odstotkov) v anketi sodelujočih meni, da povprečen državljan ne bo imel nič od tega. Na račun tega bodo imeli korist le politiki. Da bo bolje za upokojence, ki se jim bodo zvišale pokojnine, se je odločilo le pet odstotkov bralcev, trije odstotki pa za odgovor, da bodo to starši sedmega in osmega dohodkovnega razreda, ki bodo znova upravičeni do otroškega dodatka.