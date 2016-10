Komu koristi na izhodu iz naselja?

RADENCI – Potem ko so si nekateri krajani Rihtarovcev in vzhodnega dela Radencev, ki živijo ob regionalni cesti, ki vodi proti Križevcem pri Ljutomeru, dolgo prizadevali, da bi jim ob cesto namestili prikazovalnik hitrosti, se jim je želja nedavno uresničila. Občini Radenci je uspelo na razpisu Javne agencije RS za varnost prometa in nekaj sto evrov so ohranili v občinskem proračunu in na izhodu iz Radencev postavili prikazovalno tablo, ki naj bi med drugim prispevala k izboljšanju varnosti otrok na poti v šolo in iz nje, čeprav se najdejo občani, ki menijo, da bi bilo bolj smiselno, če bi tablo namestili bližje šole ali vrtca.



»Že nekaj dni ugotavljam, pa ne kot nekdanji prometni strokovnjak, ampak kot občan, da je tabla nameščena daleč od katere koli radenske vzgojne ustanove in na takem mestu, kjer je opozarjanje na omejitev popolnoma nesmiselno. Na kraju, kjer stoji, bi bilo smiselno kvečjemu dovoliti povečanje hitrosti na 70 km/h, saj so hiše le z ene strani ceste, na eni strani je pločnik za pešce, na drugi štiri metre globok jarek in nato traktorsko-kolesarska steza, promet pa je od odprtja avtoceste bistveno zmanjšan. Največji nesmisel se mi zdi, da je opozorilo nameščeno 27 metrov pred koncem naselja Radenci, ko preneha omejitev 50 km/h in je dovoljena vožnja s hitrostjo 90 km/h. Ne vem, kdo in s kakšno utemeljitvijo je odredil, naj tabla stoji prav tukaj. Meni osebno je vse malo hecno,« nam je povedal Radenčan, ki ni želel biti imenovan.



Mnenje omenjenega Radenčana, ki se je do upokojitve ukvarjal tudi s prometno varnostjo, seveda ni osamljeno, na nesmisel so opozarjali tudi njegovi sokrajani, češ da znak na izhodu iz Radencev nikomur več ne koristi. »Pobuda za postavitev omenjenega prikazovalnika je bila podana na seji občinskega sveta Občine Radenci že v letu 2011. V letu 2016 je sledila urgenca, saj je občina izkoristila možnost in se prijavila na razpis Javne agencije RS za varnost prometa Skupaj za večjo varnost. Prijava je ustrezala razpisnim pogojem in bili smo izbrani z vnaprej določeno lokacijo Direkcije RS za infrastrukturo. Torej so mesto za postavitev table določili strokovnjaki omenjene direkcije in njihovih pravil se moramo držati,« je pojasnila direktorica občinske uprave občine Radenci Mojca Marovič.