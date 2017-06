Komaj smo se navadili vročine, pa se bo že poslovila

LJUBLJANA – »Današnje nevihte bodo verjetno manj intenzivne kot včerajšnje,« napoveduje dežurni prognostik pri Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič. Včeraj so močnejši nalivi prizadeli predvsem Pohorje, natančno napovedati, kje in kdaj bodo današnje, pa praktično ni mogoče. Gregorčič še dodaja, da neviht ni pričakovati ob morju, drugje pa bodo mogoče popoldne. Na srečo bo moč neviht z iztekanjem konca tedna usihala. »Jutri jih bo še manj, v nedeljo pa jih skoraj ne bo, vse do večera. Šele takrat se bodo zaradi vpliva vremenske fronte spet lahko začele pojavljati. Verjetnost zanje je najmanjša jutri in v nedeljo. Konec tedna bo precej poleten.«

Prihaja osvežitev

A takšno vreme ne bo zdržalo dolgo. V novi teden bomo vstopili z osvežitvijo. Kot se je izrazil Gregorčič, bo vreme v prvi polovici tedna bolj nestanovitno. Živo srebro se bo čez dan povzpelo do vsega 20 stopinj Celzija, medtem ko bo druga polovica tedna spet sončnejša in toplejša.

Pa se nam približuje že kakšen vročinski val? Ekstremne vročine še ni na vidiku, pravi Gregorčič, in to velja za naslednjih 10 dni. Naj še dodamo, da ima slovensko morje 24 do 25 stopinj, Blejsko jezero 21 do 23, Bohinjsko pa od 19 do 22 stopinj. Kako se boste osvežili, pa je seveda vaša izbira.