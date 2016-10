Komaj postal podžupan, pa že zapustil Slovenijo

MARIBOR – Novopečeni podžupan Maribora Saša Pelko – to funkcijo je prevzel 28. septembra letos – je opravil prvi obisk v tujini v novi vlogi. In to le dan po imenovanju! Kot smo izvedeli in je razvidno tudi z njegovega profila na spletnih omrežjih, je odletel v Azerbajdžan (obisk je trajal do 3. oktobra). Mnogi se čudijo in pravijo, da je nekoliko nenavadno, da je tako na hitro odšel, sploh pa je zanimivo vprašanje, kdo je luksuz plačal. Pa smo preverili.

Hotel s petimi zvezdicami

V Azerbajdžan je Pelko odletel v imenu župana in bival v hotelu s petimi zvezdicami, pojasnjujejo pri MOM: »Župana je na dogodek povabil Elmar Halijev, župan mesta Ganja, vendar se Andrej Fištravec zaradi drugih obveznosti tega dogodka ni mogel udeležiti.« Pelko se je na dogodku pojavil v vlogi namestnika župana in v vlogi podžupana, pristojnega za družbene dejavnosti, kamor spada tudi mladinska politika.

V azerbajdžanskem mestu Ganja je sicer potekal Evropski festival mladih Ganja 2016: »Gre za osrednjo prireditev v letu evropske prestolnice mladih v Ganji, zato so se dogodka udeležili predstavniki občin, ki so že imele ta naziv, in tistih, ki ga bodo v bližnji prihodnosti. V okviru tega osrednjega dogodka je potekala tudi konferenca, na kateri so udeleženci med drugim spregovorili o dobrih praksah prestolovanj in prenosu izkušenj med bivšimi, sedanjo ter bodočimi prestolnicami mladih. Leta 2013 je bil Maribor evropska prestolnica mladih (EPM), tudi danes pa aktivno sodeluje v mreži evropskih prestolnic mladih kot stara članica, kjer predstavlja trajnostne učinke, ki so se v mestu na področju mladih ohranili tudi danes. Ravno zdaj poteka v Mariboru festival Mladi Maribor, kar smo v mestu ohranili prava zaradi EPM 2013.«

Stroški le z voznikom

»Letalske karte, stroške vizuma, hotelske stroške ter stroške prevoza od in do letališča v Ganji pokriva gostitelj, to je občina Ganja. Ti stroški nam niso znani, saj jih je kril gostitelj,« pravijo pri MOM. Je pa Maribor poravnal stroške prevoza od Maribora do letališča Dunaj in nazaj s službenim vozilom. To storitev je opravil voznik MOM. »Kakor je to v navadi tudi sicer,« sporočajo iz Maribora.

Pa še to: obisk Azerbajdžana je bil predviden že približno mesec dni prej, ko še ni bilo znano, da bo Pelko postal podžupan, pravijo pri MOM.