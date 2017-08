Kolona pred predorom dolga že 12 km, na mejah stojijo tudi dve uri

Na mejnih prehodih tudi dve uri Po zadnjih podatkih so daljše čakalne dobe na mejnih prehodih Dragonja (vstop dve uri, izstop ena ura), Sečovlje (vstop dve uri, izstop ura in pol), Sočerga (vstop ena ura, izstop 30 minut), Starod (vstop ena ura, izstop 30 minut), Obrežje (vstop 30 minut), Vinica (vstop 30 minut), Jelšane (vstop 30 minut) in Gruškovje (vstop ura in pol, izstop 50 minut).