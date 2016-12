Koliko zaslužijo tisti, ki delajo za najbogatejše Slovence?

LJUBLJANA – Najbogatejši Slovenci po Managerjevi lestvici oziroma njihova podjetja so svoje zaposlene plačevali v povprečju od minimalne plače do osem tisoč evrov na mesec, ugotavljajo Finance. Lani so najnižjo plačo izplačevali v podjetju Belektron (Boštjan Bandelj, 33. na lestvici najbogatejših), kjer so zaposlenim namenili nekaj več kot 852 evrov bruto plače mesečno. Energija RM, katere lastnik je 98. najbogatejši Slovenec Janez Pačnik, je izplačevala v povprečju dobrih osem tisoč evrov bruto plače, kar pa je za petino manj kot lani.

Sicer pa povprečna plača za 74 družb najbogatejših Slovencev, ki so jih pregledale Finance, znaša 2010 evrov. Za primerjavo: povprečni Slovenec prejme nekaj več kot 1550 evrov bruto plače. Službe pri najbogatejših Slovencih so torej skoraj za tretjino bolje plačane.

Toliko plačata najbogatejša Slovenca

V gradbeništvu izpostavljajo družbo GH Holding, katere lastnik je 13. najbogatejši Slovenec Blaž Miklavčič, ki zaposlenega plača povprečno 5200 evrov. V podjetju Ekipa2, ki je del skupine Outfit7 (Iza in Samo Login, po Managerju najbogatejša Slovenca), so zaposlene plačali v povprečju 3135 evrov, pri Celtri, v lasti družine Mikek, pa 3421 evrov. Interblock Joca Pečečnika zaposlenega plača v povprečju 3209 evrov.

V Kolektorju krepko nad povprečjem

V povprečju so najslabše plačani zaposleni v elektro in živilski industriji, računajo Finance. A tudi tukaj so izjeme: če so plače v elektro industriji lani v povprečju znašale 1366 evrov (v živilski slabih 40 evrov več), so v koncernu Kolektor (največji lastnik je družina Petrič s Stojanom Petričem kot največjim posamičnim lastnikom na čelu) zaposlenemu v povprečju izplačali 2111 evrov ali kar 750 evrov več, kot znaša povprečje panoge. Naj dodamo, da so plače glede na predhodno leto višje za štiri odstotke. Malenkost nižje plače v primerjavi s Kolektorjem so pri znanem proizvajalcu izpušnih sistemov Akrapovič – 2100 evrov.