Koliko kazni je bilo izdanih Hrvatom, ki nezakonito vstopajo v Slovenijo?

LJUBLJANA, ZAGREB – Od 30. decembra lani do danes je bilo evidentiranih 31 posredovanj slovenske policije, ki je obravnavala 56 vplutij hrvaških plovil, od tega 21 ribiških plovil in 35 policijskih (danes dopoldne so zabeležili zadnje vplutje hrvaške policije), o incidentih v slovenskem morju odgovarjajo s policije. Pojasnjujejo, da od 30. decembra lani dalje slovenska policija nedovoljene prestope meje na morju (ne glede na namen) obravnava v skladu z določili Zakona o tujcih.

Od objave sodbe arbitražnega sodišča do 29. decembra lani je policija obravnavala skupaj 1131 dogodkov / incidentov v slovenskem morju, kjer je bilo udeleženih skupaj 1670 tujih plovil, od tega 962 plovil hrvaških ribičev.

Zaradi neporavnane globe težave na meji

Kršitelj, ki nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo, se obravnava za prekršek po 145. členu Zakona o tujcih, ki predvideva sankcijo v višini od 500 do 1200 evrov. Postopek o prekrških se bo vodil skladno z določili Zakona o prekrških, vodila pa ga bo stvarno in krajevno pristojna policijska enota. Kršitelju, ki po pravnomočno zaključenem prekrškovnem postopku ne poravna globe, predpisane za prekršek, se lahko tudi zavrne vstop v Republiko Slovenijo.

Koliko kazni ali glob pa so kršiteljem izdali in če jih niso, zakaj ne? »Ker trenutno ne vodimo natančne evidence glede posameznih prekorškovnih postopkih, vam zaprošenih podatkov ne moremo posredovati. Ko bo pripravljena prva analiza teh podatkov, bomo z ugotovitvami seznanili tudi zainteresirano javnost.«