Kolesarski festival z razgledom

Kolesarski festival Bled bo največji slovenski kolesarski festival in hkrati festival z razgledom,« trdi Maja Zupan, gonilna sila Organizacijskega odbora Kolesarskega festivala Bled, ki se bo začel v petek in bo potekal do nedelje. Osrednji prostor bo v Olimpijskem veslaškem centru.

Začelo se bo v petek, ko bo na sporedu kolesarski ulični šov, dan pozneje sta na sporedu kolesarska dirka za otroke ter Rogokrog, kot so poimenovali druženje na kolesih pony po poti okoli Blejskega jezera. Zadnji dan se lahko podate na gorskokolesarsko tekmo.

Sveža zgodba, ki v ospredje postavlja kolo, kolesarjenje ter družino.

Organizatorji ponudijo tudi Maraton z razgledom, in to na dveh trasah, eni dolgi 62 kilometrov in drugi, za bolj nabrušene, ki je 40 km daljša. »Vendar so to le nekatere od vsebin kolesarskega festivala. Ne bomo pozabili niti na tiste, ki si tekmovati ne želijo, bi se pa radi družili na kolesu, zato organiziramo sobotni izlet po planinah pod Košuto v Tržiču,« Zupanova predstavi dogajanje in za končno ilustracijo o dogodku postreže še s številkami: »Bike Festival Bled je tridnevni kolesarski dogodek za družine, kjer bo 21 razstavljavcev na 400 m2 površin razstavnega prostora, pri organizaciji sodeluje 151 prostovoljcev, najdaljša trasa gorskokolesarske tekme je dolga 102 km in poteka po treh planotah pod Triglavom.«