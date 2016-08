Kolektor do delnic z osemletno zamudo

Petrič se sprašuje, kaj delata NPU in tožilstvo v primeru, ki smrdi po klientelizmu. Foto Igor Mali

Petrič in Kren pravita, da lahko Kolektor prevzame marsikoga ‒ tudi Hidrio! Foto Igor Mali

IDRIJA, LJUBLJANA – Zgodbe slovenskega gospodarstva pogosto niso spodbudne, še posebno v obdobju menedžerskih prevzemov ter plačevanja računov po prevzemih so se razmerja marsikje sfižila. Ena takih zgodb sega slabo desetletje nazaj, ko sta državni Kad ter družba Vipa Holding prodala manjšinski, a skoraj 40-odstotni delež družbe FMR (ki je največji posamični lastnik koncerna Kolektor) največjemu Kolektorjevemu konkurentu, družbi HR oziroma Hidrii Fin, ki je v večinski lasti vodstva Hidrie. Kot pojasnjuje Andrej Kren, predsednik uprave FMR, so že takrat delnice poskušali kupiti sami: »Leta 2007 smo za delnico ponudili 50 evrov.« Kad je mesec dni zatem – skupaj z Vipa Holdingom – prodal vse delnice HR po ceni 47 evrov za delnico. Tako se je skozi Kad naredilo najmanj 450.000 evrov škode davkoplačevalcem, Vipa Holding pa svojim delničarjem, čeprav so vedeli, da smo interesenti.«

