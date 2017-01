Koledar začinili z vročimi mladci

V Ošteriji Žogica v Solkanu so predstavili lastni koledar za leto 2017, s katerim so želeli povezati vso dobro energijo, ki jo ta prostor združuje: od zaposlenih in gostov do lokalnih dobaviteljev vin, mesnin in drugih pridelkov. V sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa Nova Gorica zbrane prispevke namenjajo za pomoč pri gradnji humanitarnega centra.



Ošterijo Žogica skupaj s sodelavci že leta vodita dva para, Nataša in Sandi Šuligoj ter Ethel in Saša Golob. Uveljavili so se kot prava gurmanska postojanka, mnogi pa jih poznajo kot ekipo, polno kreativne energije. Tako so denimo ob 100. obletnici prve svetovne vojne postregli s pravim gastronomskim šovom, s katerim so se predstavili na skupni promociji Slovenske turistične organizacije v Milanu pa tudi na domačih sprejemih protokolarnih gostov in turističnih skupin.



»Ideje za dogodke nastajajo sproti. Tudi tokrat je bilo tako, malo smo se pohecali, da bi tudi mi šli do konca,« pravi Saša. »Koledarje imajo že vsi, mi pa smo želeli povedati našo zgodbo in jo začiniti,« dodaja Nataša. Koledar združuje zgodbe lokalnih vinarjev in pridelovalcev živil s podobami postavnih aktualnih in nekdanjih sodelavcev Žogice. »Smo dinamičen kolektiv, povezujeta nas predanost delu in želja po vedno novih izkušnjah in znanju, naj bo to kulinarika, strežba, poznavanje vin, bonton, znanje jezikov, predvsem pa dobra delovna energija,« razlaga Nataša Šuligoj. Koledarji bodo v Ošteriji Žogica na voljo do porabe zalog, vse pa prijazno vabijo k oddaji prostovoljnih prispevkov za gradnjo humanitarnega centra Rdečega križa v Novi Gorici.



Tudi predstavitev koledarja je zaznamovalo veliko gostoljubja in kulinaričnih presenečenj. Vseh 12 vinarjev iz Brd, Vipavske doline, s Krasa in Obale (Movia, Colja, Štekar Jure, Ferjančič, Edi Simčič, Guerila, Bizjak, Batič, Vina Koper, Štekar Janko, Ščurek, Sirk Aljoša) je na degustaciji ponudilo najboljše iz svojih kleti, gostom pa so postregli z izvirno kulinarično interpretacijo jote na slamico, račko na violet pireju, fuže s tartufi (Fogy), karpačo postrvi (Libo), v testu pečen pršut s hrenom, dve leti sušen pršut (Mesarija Kragelj), goveji hrbet, pečen na odprtem ognju (Cost in), domač šalam (turistična kmetija Arkade), kruh iz konoplje (kmetija pr' Resman), krotegine (kožarice), pituralke v črnem vinu in sladko polento ter domače žganje.