Kočevski angel varuh rešil petletni dvojčici

KOČEVJE – Z letošnjimi Dnevi kočevarske kulture, ki so po vrsti drugi in jih organizirajo občine Kočevje, Semič in Dolenjske Toplice, so se v mestu ob Rinži poklonili enemu od številnih nekdanjih prebivalcev teh krajev – Romanu Erichu Petschetu. V spomin na moža, ki se je rodil v Kočevju in je tu preživel zgodnjo mladost, so na njegovi rojstni hiši, ki stoji poleg banke, odkrili spominsko ploščo in v Pokrajinskem muzeju odprli razstavo njegovih slik. »Pokazati želimo, kaj vse se da narediti, tudi če izhajaš iz okolja, ki je kot Kočevje. Obenem želimo Petscheta na neki način vrniti v Kočevje, v našo zavest, ker je nekoč živel tu in se je tudi rad vračal ter to predstavil na številnih slikah,« pravi Vesna Jerbič Perko, direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«