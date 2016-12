Kočevarsko misico izbirajo v Ameriki

KOČEVJE – Kaj imajo skupnega petrolejka, polhovka in lenta miss Gottschee? To so trije od 21 predmetov, ki v Knjižnici Kočevje v okviru razstave Vitrine spomina pripovedujejo zanimive zgodbe o Kočevski oziroma ljudeh, ki so nekoč živeli na tem območju ali pa živijo še danes. »Velikokrat slišim, da na Kočevskem nimamo zgodovine in identitete, vendar sem prepričana, da je nasprotno: ljudska kultura je tu bogata in raznolika,« pravi Anja Moric, doktorica politologije, ki je zaradi posebne kočevske zgodovine začela študirati tudi etnologijo.



Pred enim letom je ustanovila zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine. Ime zavoda je povezano z etnografsko posebnostjo Kočevske, saj je putscherle manjši sodček za vodo. »Tako kot danes nosimo s seboj stekleničko vode, so to počeli Kočevarji s putscherlom,« pravi Anja Moric, ki se je kot ena prvih odločila za nekoliko drugačen pristop h kočevski zgodovini in je na razstavi skupaj predstavila prebivalce s tega območja nekoč in danes. Razlog za to je preprost, pravi: »S tem prostorom smo povezani vsi, nekdanji in zdajšnji prebivalci. Vse to je del naše identitete, je del nas.«

