Kobilje, osličje in kamelje mleko

LJUBLJANA – Poleg kravjega ter kozjega in ovčjega mleka se v zadnjem času tudi pri nas vse bolj uveljavlja kobilje. Zgodba o tem mleku je prav neverjetna, a resnična. Ljudje v Mongoliji in južni Rusiji ga redno uporabljajo že stoletja. Na območju nekdanje Sovjetske zveze je že leta 1962 delovalo 50 zdravilišč, kjer so za različne terapije uporabljali sveže in fermentirano kobilje mleko (kumis).



Mleko, ki pomirja



Kobilje mleko je novost na našem tržišču, s tem pa se pri nas ukvarjajo v podjetju LacMar iz Grosupljega. Manca Knap, doktorica znanosti s področja živilstva, je vodja razvoja in prodaje. Pravi, da kobilje mleko molzejo strojno. »Razvili smo poseben molzni stroj in ga prilagodili molži kobil, tako da posnema žrebičkovo sesanje. Čas, ko kobila mleko »spusti« oziroma je mogoča molža, je zelo kratek. Tehnologija same prireje mleka je povsem drugačna kot prireja kravjega, kozjega ali ovčjega mleka. Tukaj žrebičkov ne odstavljamo, so ves čas ob kobili. Ko ohlajeno mleko po molži pripeljemo v naš obrat v Grosupljem, ga napolnimo v 250-mililitrske plastenke, nato pa ga po posebnem postopku globoko zamrznemo.«



Zakaj pravzaprav pitje kobiljega mleka in komu bi ga priporočili? Je res, da je kobilje mleko najbolj podobno materinemu mleku? »Da, res je, po sestavi je kobilje mleko zelo podobno človeškemu,« odgovarja dr. Knapova. »Pitje tega mleka priporočamo vsem, ki trpijo za raznimi avtoimunimi boleznimi. To so gastritis, kolitis, kronova bolezen, multipla skleroza, razne dermatološke tegobe, ki jih je veliko in kjer dosegamo izjemno lepe rezultate. To so tegobe, ki so posledica oslabljenega imunskega sistema, ki povzroči kronična vnetja. Posebni skupini, ki se jima priporoča uživanje kobiljega mleka, so otroci (tudi dojenčki) in starostniki. Pitje tega mleka priporočamo tudi zdravim za krepitev imunskega sistema. To se vidi po laseh in nohtih, koža se izčisti, izboljša se tudi splošno počutje. Imamo več energije, postanemo mirnejši, bolje spimo. Kobilje mleko namreč vsebuje tako imenovane laktomorfine, ki pomirjajo.«

Kobilje mleko je primerno tako za dojenčke kot za starostnike.

Mleko oslic najmanj mastno



V podjetju LacMar se ukvarjajo tudi s kozmetiko, ki temelji na kobiljem mleku. »Ker imamo največ primerov ljudi z dermatološkimi težavami, smo se odločili, da bomo začeli izdelovati naravno kozmetiko, ki ji v največji mogoči količini dodajamo kobilje mleko,« pravi dr. Manca Knap. »V ponudbi imamo trdo milo, trdi šampon za lase in vlažilno kremo. Izdelki so primerni za blaženje tegob pa tudi za vsakodnevno uporabo.«



Hipokrat je v svojih zapiskih večkrat omenjal osličje mleko. Najpogosteje je z njim zdravil zastrupitve in poškodbe na koži. Egipčanska kraljica Kleopatra, ki je slovela po svoji lepoti, je bila znana po tem, da se je kopala v njem. Zato je bila njena koža nežna, čvrsta in gladka. Da je bilo vselej dovolj mleka za to, naj bi redili okoli 700 oslic. Rimski pisec in učenjak Plinij st. je zapisal: »Znano je prepričanje, da osličje mleko gladi gube na koži ter jo ohranja nežno in belo. Nekatere ženske imajo navado, da si obraz sedemkrat na dan umivajo z njim.«



Mleko za bogate



Čeprav je osličje mleko veljalo kot napitek bogatih, pa so si ga lahko privoščili tudi revni. Ljudje so namreč zelo zgodaj ugotovili, da je mleko oslic zelo podobno materinemu, da pri dojenčkih ne povzroča krčev tako kot kravje, da je lažje razgradljivo in ne povzroča alergij. Kljub temu vsebuje veliko vitaminov in mineralov, v nekaterih primerih celo več od kravjega mleka.



Osličje mleko ima najnižji delež maščob od vseh vrst mleka. V 100 mililitrih mleka jih je samo 0,6 odstotka, kar je najmanj petkrat manj kot v kravjem mleku. Osličje mleko ima 60-krat več vitamina C. Nekajkrat več je tudi vitaminov A, B, D in E. Tako vitaminsko bogatega napitka na svetu ne boste zlahka našli. Od mineralov velja še posebno izpostaviti imunoglobuline. To je vrsta proteinov, ki v telesu krepijo imunski sistem, hkrati pa delujejo kot protitelesa. Zato spada osličje mleko med najmočnejše naravne antibiotike.



Poznavalci pravijo, da je primerno za dojenčke, ker je lahko in hranljivo hkrati. Deluje pomirjevalno, protivnetno in očiščevalno. Za izboljšanje imunskega sistema naj bi ga vsak dan popili kozarec. Zelo učinkovito preprečuje in zdravi bakterijske infekcije v organizmu. Nekoč se ga je veliko uporabljalo za zdravljenje pljučnih bolezni, kot sta bronhitis in astma, pomagalo pa naj bi tudi proti tuberkulozi. Priporočljivo bi bilo pitje zoper osteoporozo in pri kožnih boleznih. Priporočajo ga nosečnicam in otrokom, ki rastejo, in vsem, ki želijo kar najbolj poskrbeti za svoje zdravje. Seveda je primerna tudi cena tega mleka. Za liter svežega osličjega mleka je treba odšteti 30 evrov in več, siri pa dosegajo ceno tudi po 1000 evrov za kilogram. Ne smemo namreč pozabiti, da zaradi manj maščob za kilogram sira potrebujemo 25 litrov osličjega mleka.

Kamelje mleko je po sestavi zelo blizu materinemu in je lažje prebavljivo. Foto: Wikimedia Commons Kamelje mleko za sladkorne bolnike Tudi kamelje mleko je po sestavi zelo blizu materinemu. Zelo dobro uravnava inzulin, saj vsebuje protein, ki je njegova kopija. Je bolj zdravo kot kravje, saj vsebuje petkrat več C-vitamina in manj laktoze, zato je primerno tako za sladkorne bolnike kot za tiste, ki ne prenašajo laktoze. Kamelje mleko vsebuje tudi manj holesterola kot kravje ali kozje. Liter kameljega mleka stane 15 evrov. Neko dubajsko podjetje iz njega izdeluje čokolado. Za liter svežega osličjega mleka je treba odšteti 30 evrov in več.





Primož Hieng