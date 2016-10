Ko ovčke obmolknejo

LJUBLJANA – Zmago Jelinčič Plemeniti, ki se je moral v zadnjih letih večkrat zglasiti na sodišču zaradi ovac (kot je povedal v Plemenitem komentarju na nekdanji Prvi TV 5. maja 2006, teh živali ne bi dal čuvati koprskemu tožilcu Jožetu Levašiču, »ker bi se bal, da bo dve izgubil, in da ne ve, kako je ta človek naredil pravno fakulteto, ampak, kot kaže, lahko pravno fakulteto danes naredi vsakdo, potem pa se zaposli na sodišču ali tožilstvu in je tam zabetoniran do smrti in nihče ga ne more premakniti, lahko dela še take neumnosti...«), je tokrat zadovoljno odkorakal iz sodne dvorane. Ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja ga je oprostila obtožbe, da je tožilca z omenjenimi besedami razžalil. »Tožilec je z neprimernimi besedami sam izzval takšno reakcijo in dobil odziv kritike tožilca, ki se je nanašalo na njegovo delo in ne na osebnost,« je povedala sodnica. Meni, da so bile Jelinčičeve besede nespoštljive in objektivno žaljive, a ker je šlo za kritiko tožilskega dela, je bilo v okviru ustavne pravice do svobode izražanja.

