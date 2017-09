Ko odraste, bo za konja vzela kredit

ŠENTJERNEJ – Med konjem Barujem in Tamaro Hočevar je čutiti posebno vez in brezmejno ljubezen. Čeprav ima dekle šele 12 let, je ob konjih suverena, takoj je opaziti obojestransko zaupanje. Nobenega strahu ni čutiti, zaupanje se kaže tudi v naklonjenosti živali do drobnega dekletca, ki ga konji spremljajo že vse življenje. »Ko je imela komaj tri mesece, je že ročice stegovala proti konjski grivi, sicer pa je prej jahala kot hodila. Pri osmih mesecih je že prvič z mano jahala, bili smo na žegnanju konj v Sušicah pri Dolenjskih Toplicah,« pravi Tamarina mama Urška Kladnik, ki z družino zadnja tri leta živi na Ptuju, prej pa so bili na Dolenjskem, na Brezovi Rebri.

