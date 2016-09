Ko oblast na počitnice gre

Slovenijo in Hrvaško druži in razdvaja marsikaj, saj smo navsezadnje kar velik del svoje zgodovine preživeli skupaj v različnih državnih tvorbah. V zadnjem obdobju nas povezujejo spodbudni ekonomski podatki, in to v času nekakšnega političnega brezvladja. Hrvaška ima že več mesecev le nekakšno tehnično vlado in njeni ekonomski rezultati so se precej izboljšali. Gospodarska rast drugega kvartala je tako znašala 2,8 %, pri čemer sta k temu odločilno prispevala tako rekordna rast izvoza kot tudi povečana domača potrošnja. Pri tem pa v te spodbudne podatke sploh še ni vštet tretji kvartal rekordne turistične sezone, ki pri naših južnih sosedih podira vse rekorde. Kandidata za novega premierja Milanović in Plenković sta pričakovano populistično poskušala zasluge za to pripisati svojima političnima opcijama, in sicer v slogu političnega pristopa »za vse dobro smo zaslužni mi, kar je slabo, pa z nami povezano ni«.

