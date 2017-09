Ko jo Gašper raztegne, je večja od njega

SKARUČNA – Vesela harmonika je prisrčno glasbeno tekmovanje, ki je že dodobra ukoreninjeno v lokalno okolje, medtem je postalo tudi že tradicionalno.

V Skaručni so se to pot zbrali že šestič. Društvo za ohranitev kulturne dediščine in podeželja Skaručna je ob pomoči krajanov, vodiške godbe, Društva narodnih noš in kočijažev, gasilcev iz Polja ter občine Vodice pripravilo prireditev, s katere so obiskovalci le stežka odšli.

Komisija je ocenjevala izbor skladbe, izvirnost in tehnično izvedbo, umetniški vtis...

Če ne bi takrat devetletna Marcela Barle, ki je od letos polnoletna virtuozinja, začela igrati na harmoniko in se s starši Janezom in Heleno udeleževati številnih tekmovanj, prireditve v Skaručni najbrž ne bi bilo nikoli. Njen oče je v nekem trenutku zato premišljeval: »Le zakaj ne bi na tekmovanja hodili tudi k nam?« In se je začelo.

Letos je bilo na Veseli harmoniki Skaručna 2017 za pokal občine Vodice prijavljenih že 43 tekmovalcev, ki so prišli iz vse Slovenije, na dogodku je potem uživalo še 400 obiskovalcev.

Že v četrtek so s sovaščani in člani društva začeli postavljati šotor na igrišču za kulturnim domom. V soboto ob 14. uri je bilo že vse nared. Vodiška godba je z uvodnimi vižami le še dodatno začinila slovesno odprtje. Komisija v zasedbi Peter Fink (iz Ansambla Petra Finka), Jože Skubic (ta je včasih prepeval pri Slapovih) ter glasbenik Dominik Krt je v naslednjih treh urah in pol slišala številne nadobudne in še kako nadarjene harmonikarje. Ocenjevali so izbor skladbe, izvirnost in tehnično izvedbo igranja pa ritmičnost, muzikalnost in umetniški vtis, ki ga je naredil tekmujoči harmonikar.

Občinstvo je lahko že kmalu (na svoji naježeni koži) spoznalo, kar je sicer že vedelo, kako lep inštrument je harmonika in da ni prav nobene bojazni za prihodnost tega glasbila, ki ga imamo Slovenci tako radi in je resnično buditeljskega pomena.

Voditelj Boštjan Meglič - Peška je naposled ob bučnem aplavzu pozval najboljše.

Tekmovali so v štirih kategorijah. V kategoriji nad 40 let je bil najboljši Marijan Rozman, drugi je bil Marjan Skubic, tretji pa Albin Škrjanec.

V kategoriji do 14 let je bil komisiji najbolj všeč Gašper Komac, za njim sta se uvrstila Anže Režek in Gal Suhadolnik.

V kategoriji od 14 do 40 let je slavil Žan Kostanjevec, drugi je bil Benjamin Krhin, tretji pa Jan Novak.

Potem pa so se pomerili še harmonikarji pevci, med katerimi je bila najboljša Marcela Barle pred Maticem Jerajem in Albinom Škrjancem.