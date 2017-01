Ko je kampiranje glamurozno

Garden Village Bled je prejemnik priznanja snovalec 2014, ki so ga nadgradili s sejalcem 2015. Foto S.N.

V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja glamping kampiranje, ki bi ga lahko predstavili kot kampiranje z dodatkom razkošja. Tako menijo v Kolpa resortu v Beli krajini, kjer imajo o glampingu svoje mnenje: »Izraz izhaja iz angleške besedne zveze glamorous camping, ki pomeni luksuzno kampiranje. Glamping je namenjen ljudem, ki imajo radi naravo, obožujejo mir in so v stiku sami s seboj. Spanje v šotoru, v naravi, je zanje izziv, radi se zlivajo z naravo in uživajo v njej, toda malo udobneje.«

