Kmetje vriskajo: V risk, kje je denar?

Še vedno ni jasno, kdo bo dal denar Petru Vrisku, predsedniku Zadružne zveze Slovenije (ZZS), da bo v imenu Kapitalske zadruge (njene lastnice so zadruge) lahko vrnil skoraj 10 milijonov kredita avstrijski BKS. Vrisk že deset let ve, da bo treba kredit, s katerim si je kupil vstop v lastništvo Deželne banke Slovenije (DBS), 30. septembra 2017 vrniti. Zdaj pa denarja čudežno ni in kmete zelo zanima, kam je izpuhtel njihov denar. Sicer pa Vrisk nima soglasja pristojnih organov Kapitalske zadruge in ZZS, da bi lahko prodal svoj delež v DBS. Ob vsem pa je naravnost čudno, da se še nihče ni vprašal, kako bo nadzorni svet DBS sploh kakovostno opravljal delo s samo tremi člani, ki sicer nimajo ustreznega bančnega znanja, edina referenca je, da razmišljajo tako, kot želi Vrisk. NS DBS ima namreč od avgusta le še tri člane, saj je Bernarda Babič odstopila, nadomestiti bi jo moral Jože Strgar (direktor KZ Brežice), a zaradi pomanjkanja znanja ni dobil soglasja Banke Slovenije. Ta je razrešila tudi podpredsednika NS Marjana Janžekoviča (direktor KZ Ptuj).

Vrisk iz nabora zvestih kadrov tako med zadružnimi direktorji nima več nobenega kandidata, zato bo moral tvegati in poiskati strokovnjaka, ki bo za banko primeren.

Sicer pa kmete močno zanima, kako bo ZZS preprečila, da Žnidaršič Kranjčeva ne odkupi še deleža DBS od KD in tako postane večinska lastnica DBS, Kapitalska zadruga in zadruge pa manjšinski in nepomemben lastnik? Tega seveda ZZS ne more preprečiti, poleg tega po naših informacijah zadruge, lastnice Kapitalske zadruge, v glavnem sploh niso seznanjene s tem scenarijem.

Kaže, da je vrag vzel šalo, saj v kmetijskih zadrugah, članicah zadružne zveze, stikajo glave in razmišljajo o odpoklicu Vriska s položaja prvega zadružnika.



Sicer pa menda Vrisk priznava samo eno vrsto zadrug: tiste, ki ga neomajno podpirajo in takšnim prijateljskim zadrugam na DBS odobrijo kredite po nižjih obrestnih merah oziroma jim daje kredite, ki jim jih druge banke sploh ne bi odobrile. Ali kot je slikovito povedal eden izmed naših virov: Večja ko je njihova lojalnost, boljša je obrestna mera.

Poleg tega prihajajo na dan nove in nove podrobnosti o načinu delovanja Petra Vriska. Tako naši viri navajajo, da v družbah, ki jih obvladujeta s predsednico uprave DBS Sonjo Anadolli, zaposlujeta družinske in politične kadre, med njimi so Luka Ilc, član izvršilnega odbora SLS, zaposlen na DBS nepremičnine, Mitja Vrisk, sin Petra Vriska – prva zaposlitev v pravni službi DBS, Mihael Janžekovič, sin Marjana Janžekoviča – direktor DBS za Pomurje, zaradi česar je, mimogrede, morala s položaja dolgoletna direktorica Marinka Glavać, za to uslugo pa ji je ZZS podelila priznanje za posebne zasluge, Mirko Štolja, brat Sonje Anadolli – v DBS svetovalec za prebivalstvo, delovno mesto pa naj bi dobil brez dneva bančnih izkušenj ali posebnega znanja, kar je pogoj za vse preostale zaposlene, itd. Čedalje glasnejše so govorice o Vriskovih sponzorskih in donatorskih pogodbah s političnimi strankami, češ da konstantno financira razna društva, kar je pravzaprav prikrito financiranje političnih oziroma lojalnih kadrov. Marsikoga tudi zanima, kakšen je način financiranja revije S podeželja.si, ki jo izdajajo na zadružni zvezi.



Kot je slišati, je bila revija ustanovljena izključno za promocijo Petra Vriska pred predzadnjimi volitvami. V njej brez kakršnega koli učinka oglašujejo podjetja, ki jih kontrolira Peter Vrisk, saj večina izvodov tako ali tako konča v smeteh. Po naših informacijah sta bili v financiranje prisiljeni tudi dve zadrugi, ki sta na koncu iz zadružne zveze izstopili.

10 milijonov evrov bo treba vrniti avstrijski banki.

Menda se era Petra Vriska približuje koncu, kajti počasi je začel presedati tudi politiki. Nekaj razumevanja zanj sicer še kaže premier Miro Cerar, a je čedalje bolj osamljen. Gospodarski in kmetijski minister, Zdravko Počivalšek in Dejan Židan, pa sta že dovolj dobro poučena o praksi Vriskovega delovanja, zato menda močno podpirata prizadevanje, da se tej greznici naredi konec.