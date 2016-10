Kmetica leta za dušo peče flancate

ZAGORJE OB SAVI – Četrtkovo večerno vzdušje v dvorani kulturnega doma v Zagorju ob Savi je bilo napeto, Zveza kmetic Slovenije je namreč ob svetovnem dnevu kmetic (15. oktober) razglasila 14. kmetico leta. Ta naziv je pripadel 59-letni Jelki Krivec iz Mirne Peči. Multipraktik z velikim srcem in mehko dušo, so zapisale članice izborne komisije.



Kot je povedala predsednica zveze kmetic Irena Ule, se je na letošnji izbor prijavilo šest kandidatk, poleg Krivčeve še Nada Apat, Ivanka Godnov, Stanislava Trebušak, Erika Studen in Stanka Forte.



Izbirala jo je petčlanska komisija: »Odločitev je bila zares težka, saj ima vsaka svojo kakovost,« je povedala Uletova. Vendarle je treba izbrati eno. Najprepričljivejšo zgodbo med vsemi ima tokrat Jelka Krivec, ki so jo predlagali v Društvu kmečkih žena Mirna Peč.



Rodila se je v kmečki družini, kjer ji že v mladosti ni bilo nič podarjenega. Pri 15 letih se je zaposlila, dejstvo, ki zaboli, saj se danes mularija pri 15 brezkrbno preganja naokoli ali pa še raje zabija čas na mobitelih.



A se Jelka ni dala, poročila se je in z možem sta najprej razširila hlev in kupila traktor. V mladosti se vse da, človek ima neskončno energije, nam je povedala ena izmed kmetic, ki se je na odru veselila s Krivčevo in ji z vsem srcem ploskala.



Ker jima narava ni uslišala želje po otrocih, sta posvojila 11 dni staro Barbaro in čez pet let še 21 dni starega Tomaža. V hišo je prišel otroški smeh in 10 hektarjev velika nižinska kmetija je zaživela na polno. Dela na zemlji je bilo vse več in Jelka je pustila službo, usmerili so se v rejo pitancev. Je aktivna članica govedorejskega in vinogradniškega združenja, za dušo pa peče flancate.



Na vsestranski kmetiji je treba poprijeti za vsako delo, zato vozi traktor in upravlja stroje, tuje ji ni niti žaganje z motorko.



Izbranki je med prvimi čestital kmetijski minister Dejan Židan, za njim pa lanska kmetica leta 2015, vinogradnica Lea Babič z Bizeljskega.



Čestitke so se vrstile, predstavnice kmečkih združenj in društev kmečkih žena so se postavile v vrsto, da bi podale roko kmetici, ki se je v svojem življenju nagarala, a se ni zaradi tega nikoli pritoževala. Vsaka ji je prinesla skromno darilo, Jelka ni mogla skriti ganjenosti, take pozornosti v življenju je bila le redko deležna. Med drugim ji je prišla čestitat Olga Voglauer z biokmetije Kumer v Fellensdorfu na avstrijskem Koroškem, ki je glasno poudarila, da vsako četrto kmetijo vodi ženska, na vsaki drugi pa ženske odločajo, kaj in kako se bo delalo.



V čast izbranki in vsem kmeticam so zapeli Katerinski fantje, na koncu pa meh raztegnili harmonikarji iz Mirne Peči, ob katerih je Jelki zapela vsa dvorana. Ob dobrotah, sladkih in slanih, ter domačem vinu je stekel pomenek pozno v noč.