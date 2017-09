Kmet s poplavo čez noč izgubi nad 10.000 evrov

KRŠKO – Po siloviti suši, ki je morila polja in travnike avgusta, spomnimo, v soboto, 26. avgusta, je temperatura zlezla na 34 °C, so nalivi v minulih dneh do vrha napolnili struge rek, ki so se na nižje ležečih predelih razlile čez travnike in polja.



V 21. stoletju smo doživeli že sedem stoletnih poplav, med njimi leta 2007 v Železnikih in 2010. celo petstoletni. Toda kmetje na Krškem polju, zlasti tisti ob Krki na

Šentjernejskem polju in okoli Kostanjevice na Krki, stoletne vode doživljajo vsako leto. Voda jim septembra zaliva trajne nasade, papriko in paradižnik ter fižol v rastlinjakih, pa zelje in jagode na polju.

V sredo je dež po Sloveniji ponehal, in medtem ko so reke v severni Sloveniji začele upadati, se je Krka na Krškem polju spet bohotno razlila po travnikih in njivah ter zalila del Kostanjevice na Krki.

