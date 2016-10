Klovn z motorko strašil v Kamniku, v Ajdovščini z nožem

KAMNIK, AJDOVŠČINA – V ponedeljek zvečer se je v Kamniku odvijala prava drama. V bližini znane trgovine v centru Kamnika, si je nekdo privoščil neslano šalo in preoblečen v klovna z motorno žago v rokah prestrašil 10-letnika, poroča kamnik.info.

Vse več primerov grozljivega strašenja, tudi na Ajdovskem

To pa ni bil prvi primer strašenja, nekaj podobnega naj bi se v Kamniku zgodilo tudi v soboto, kar kaže, da se strašenje grozljivih klovnov v Sloveniji stopnjuje. Prejšnji teden pa smo poročali, da so klovni strašili tudi na Jesenicah, kjer so domnevna zamaskiranca že izsledili.

Na PU Ljubljana o včerajšnjem dogodku niso bili obveščeni, starše omenjenega 10-letnika pa pozivajo, naj dogodek naznani policiji. Spletna stran, na kateri so objavili novičko, še poroča, da je 10-letnik, ki se je vračal iz trgovine, domov pritekel povsem prestrašen in v šoku.

O podobnem incidentu pa medtem poročajo tudi iz Ajdovščine. Ljudje, preoblečeni v klovne, naj bi po poročanju portala lokalne-ajdovscina.si otroke ustrahovali celo z nožem. Policija je potrdila, da je prejela več prijav.

Pokličite policijo!

Na policiji ob tem še poudarjajo, da »se je v letošnjem letu po vsem svetu razširila »igra«, kjer osebe preoblečene v klovne strašijo ljudi, (predvsem v nočnem času in usmerjene proti otrokom), pri tem pa velikokrat uporabljajo tudi različne predmete (palice, nože, motorne žage). Osebe tako pri oškodovancih vzbujajo občutek prestrešenosti in ogroženosti, lahko pa pride tudi poškodb med begom zaradi strahu. Zato je nedopustno, da bi posamezniki, tudi v smislu 'šaljive igre', posegali v integriteto posameznika.«

Policija ob tem svetuje, naj se ljudje v takšnih primerih obnašajo samozaščitno, se umaknejo v »varen prostor« in od tam pokličejo policijo ali zaprosijo, da to stori nekdo namesto njih. »Ravnanja takšnih oseb imajo lahko elemente prekrška, lahko pa tudi kaznivega dejanja, zato je potrebno dogodke naznaniti policiji,« je še pojasnila Nataša Pučko s PU Ljubljana.

