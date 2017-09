Klopotčeva pesem v Steyerjevem vinogradu

Ob klopotcu, ki bo vse do trgatve odganjal ptiče, so stali domačini in njihovi gostje iz Mozirja ter Nizozemske. Foto: Oste Bakal in Ludvik Krambereger

Tik pred Marijinim vnebovzetjem je bilo v Steyerjevih vinogradih na Plitvičkem Vrhu pri Gornji Radgoni ter pozneje v Steyerjevi kleti v Plitvici prijetno in razigrano. Kot že vrsto let so na obisk k znanim vinogradnikom znova prišli prijatelji iz Mozirja in okolice in postavili klopotec, ki naj bi ptiče odganjal od zrelih grozdnih jagod. Steyerjevi vinogradi bodo dobro obrodili, saj letos ni bilo neurij in prevelike suše, le nekoliko jim je ponagajala pomladna pozeba. In če ne bo toče, bo letina odlična, vsaj tako kažejo prvi rezultati. Mnogi prisotni so namreč poskusili izjemno sladke jagode avtohtone radgonske ranine, ki jo bodo trgali že pred koncem avgusta.

Postavljanje klopotca je v naši Hiši dišečega traminca tradicija. Tradicija je tudi, da ga postavljajo naši prijatelji iz Mozirja.

Postavljanje klopotcev v vinogradih Slovenskih in Haloških goric je tradicija, ki jo negujejo tudi v Vinogradništvu Steyer in Hiši dišečega traminca, vsako leto pa ga postavljajo v vinogradu na Plitvičkem Vrhu. Tam je tudi velik ampelografski vrt, kjer je zasajenih več kot 150 sort vinske trte z vsega sveta. Postavitev klopotca je pri njih praznik, vsako leto pa ga postavljajo člani Turističnega društva Mozirje. Letos so se v vinograd že drugič pripeljali tudi gostje iz Nizozemske, ki letujejo v Kampu Medina pri Mozirju. Tokrat jih je prišlo okoli 30, in kot so nam povedali, je zanje, ker nimajo vinogradov, obisk take prireditve lepo doživetje. Nekateri so dejali, da bi pri njih klopotec, takoj ko bi ga postavili na drog, začel takoj klopotati, saj v njihovi deželi ne manjka vetra. Navdušeni so bili nad dobrimi vini in gostoljubnostjo v Slovenskih goricah.

Udeležence je najprej pozdravil gostitelj, direktor družinskega podjetja Danilo Steyer, in na kratko predstavil podjetje, ki se ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom ter od tega tudi živi. Kot gostje so se prireditve udeležili župan občine Mozirje Ivo Suhovršnik, ki se je zahvalil družini Steyer, da jih povabi vsako leto, nekdanji minister in poslanec Jakob Presečnik, ustanovitelj Mozirskega gaja Jože Skorenšek in številni člani TD Mozirje. Za postavitev klopotca na štango sta kot vedno poskrbela Jože Steyer, ki ga s traktorjem dvigne v višino, in Anton Holcapfel, ki ga namesti na drog. Ker je pihal rahel veter, se je takoj zavrtel in navzoče pozdravil s svojo pesmijo.

Goste so nato popeljali v Hišo dišečega traminca v Plitvici, kjer so jim pripravili pogostitev in pokušnjo njihovih vin. Direktor Danilo Steyer jim je predstavil novo pridobitev, vinsko klet s prostori, ki so namenjeni turistični dejavnosti tega družinskega podjetja. »Smo vinogradniška družina, saj obdelujemo 16 hektarov. Vina, ki jih pridelamo, negujemo v svojih aklimatiziranih kleteh. Postavljanje klopotca je v naši hiši tradicija. Tradicija je tudi, da ga postavljajo naši prijatelji iz Mozirja. To je prilika, da se enkrat na leto srečamo v našem podjetju in vinogradu. To je nadvse prijetno doživetje,« je dejal Danilo Steyer. Župan Mozirja Ivo Suhoveršnik pa je dejal: »Lepo nam je, vsako leto prihajamo ob postavitvi klopotca sredi zelenega vinograda. Vesel sem, da so se nam spet pridružili Nizozemci, ki tako spoznavajo našo lepo Slovenijo pa tudi ta del Štajerske, kjer rastejo trte, ki dajejo odlična vina.«