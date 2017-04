Ključno za Slovenijo: Cerar po koncu vrha EU 27 o brexitu

BRUSELJ – Za Slovenijo bo v pogajanjih o izstopu Velike Britanije iz EU zelo pomembno doseči dober dogovor o finančnih obveznostih odhajajoče članice, je poudaril premier Miro Cerar po koncu vrha EU 27 o brexitu, ki je danes v Bruslju sprejel politične smernice za pogajanja o brexitu. »Zelo pomembno je, da Velika Britanija prispeva svoj delež v proračun, dokler je članica EU, pa vse do izteka proračuna, ki je bil sprejet z njenim sodelovanjem in soglasjem.« Vse to je po njegovih besedah pomembno tudi z vidika kohezijske politike, na katero se Slovenija zelo opira pri svojem razvoju. Premier je po vrhu, ki je danes v Bruslju sprejel politične smernice za brexit, poudaril, da je soglasje sedemindvajseterice popolno in da ni bilo nikakršnega odpiranja posameznih delov smernic.

Voditelji so smernice soglasno sprejeli v 15 minutah, je po twitterju sporočil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Razprava je nato trajala še nekaj ur. Voditelji so namreč vsak na svoj način izrazili podporo tem smernicam, nekateri so postavljali vprašanja, drugi opozarjali na morebitne pasti v pogajanjih, kjer bo vsaka država zaradi specifičnega odnosa z Britanijo v drugačnem položaju, je pojasnil Cerar. Pogajanja bodo po premierjevih besedah zahtevna, saj bo treba vseskozi usklajevati te interese in jih pretvarjati v skupno stališče. Smernice so po Cerarjevem mnenju dobra podlaga za pogajanja, pri pripravi so bili upoštevani tudi slovenski interesi in pripombe.

EU v smernicah izpostavlja postopen pristop k pogajanjem: najprej bo treba odgovoriti na temeljna vprašanja o izstopnem dogovoru, šele nato se bo mogoče začeti pogovarjati o prihodnjih odnosih. Prioriteta bodo pravice državljanov, finančna poravnava in razumen dogovor o meji med Irsko in Severno Irsko.

Politične smernice bodo podlaga za podrobna pogajalska izhodišča, ki jih bo Evropska komisija predlagala 3. maja, članice pa naj bi jih potrdile 22. maja. Pogajanja se bodo sicer predvidoma začela šele po britanskih volitvah 8. junija. Cilj je, da se pogajanja končajo do oktobra prihodnje leto, nato naj bi sledile ratifikacije v parlamentih, je še povedal Cerar.