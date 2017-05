Ključni projekti ali avtogoli

Cerarjevi svetovalci so pravilno ugotovili, da vlada potrebuje vsaj nekaj velikih projektov, s katerimi bi se lahko pohvalila na volitvah čez leto dni, kot so na primer drugi tir, investicija Magne Steyr in zdravstvena reforma. Težava za Cerarja in še bolj za nas davkoplačevalce pa je, da so se vseh ključnih projektov lotili napačno. Primer Magne je predvsem velik paradoks. Najprej so poslanci pravico do vode z velikim pompom zapisali v ustavo, nato pa je vlada s posebnim zakonom razlastila lastnike kmetijskih zemljišč in posegla na vodovarstveno območje, da je omogočila gradnjo velike lakirnice.

