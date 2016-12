Ključi hiše, najlepše Miklavževo darilo

SELO PRI ZAGORICI – »Če bi morala svojo srečo oceniti s številko od 0 do 100, bi rekla 200! Res sem presrečna in pravzaprav nimam besed, s katerimi bi izrazila hvaležnost prav vsakemu, ki nam je pomagal, da smo uresničili naše sanje. Da bomo torej zaživeli v normalnih razmerah, v katerih bo imel mož Sašo boljše možnosti tudi za to, da bo lahko telovadil in napredoval,« ni mogla skriti sreče Olga iz Sela pri Zagorici, vasi v občini Mirna Peč, le streljaj od avtoceste.



Sašo Mahnič in njegova partnerica Olga Šraj sta imela še pred slabima dvema letoma jasne načrte. Resda sta z družinico, imata dve hčerki, mlajša Daša hodi v vrtec, Hana je prvošolka, še živela pri Saševih starših, v eni sobi 150 let stare hiše, a počasi sta zraven gradila nov dom.



Po tumorju še sepsa



Začrtala sta veliko hišo in vanjo s pomočjo kredita vlagala prihranke, marsikaj pa sta v teh petih letih seveda postorila tudi sama. A usoda se je s Sašem kruto poigrala v začetku prejšnjega leta. Pri 33-letniku so se začeli oglašati nenadni močni glavoboli. Tako hudo je bilo, da ga je Olga neštetokrat peljala k zdravniku, tudi na urgenco, celo dvakrat v eni noči. Po enem mesecu so zdravniki vendarle ugotovili, da terapija s protibolečinskimi zdravili ne bo pomagala, zato so se odločili za temeljito preiskavo. V zatilju, tik ob hrbtenjači, kjer so centri za vitalne življenjske funkcije, so odkrili tumor, ki je zahteval takojšnjo odstranitev.

