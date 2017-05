Kjer je Macerl, Kemis ne raste

Smrdelo, pardon, pisalo se je leto 2005. Za revijo Več sem naredil članek o kmetu iz Ravenske vasi in cementarni pod njim. Urednik je dal zapisu o katastrofalnem odnosu trboveljske firme do narave in ljudi naslov Zacementirali bi jim usodo. Revije Več žal ni več, tistega upornega kmeta pa k sreči – niso zacementirali. V ducat letih vztrajnega, odločnega in premišljenega boja proti velekapitalu iz tujine in podrepnikom iz domovine je Uroš Macerl (in Ekokrog, ki ga ob izidu članka še ni bilo) izbojeval veliko zmag(o). Zase, za svoje potomce, za celo zasavsko regijo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«